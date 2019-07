Tennis, tempo di doppio misto al Circolo di Follo

Cinque Terre - Val di Vara - Al via al Circolo Tennis Follo il "Fit Master Dunlop", torneo del circuito nazionale Tpra (quello federale amatoriale) di doppio misto, con fase eliminatoria sabato 13 a partire dalle ore 9 e semifinali e finali domenica 14.

Eccone il calendario di oggi...

Girone B

Ore 9: Fasching e Zucchello vs Garbini e Ceccaroni; Bertolini e Fontanella vs De Marco F. e De Marco R.

9.45: Garbini e Ceccaroni vs Finazzi e Calcagnini; Fasching e Zucchello vs Bertolini e Fontanella.

10.30: De Marco F. e De Marco R. vs Finazzi e Calcagnini; Bertolini e Fontanella vs Garbini e Ceccaroni.

11: De Marco F. e De Marco R. vs Fasching e Zuccello; Finazzi e Calcagnini vs Bertolini e Fontanella.

11.30: Garbini e Ceccaroni vs De Marco F. e De Marco R.; Finazzi e Calcagnini vs Fasching e Zucchello.

Girone A

Ore 15: Ratti e Spella vs Meroni e Canessa; Carretti e Gasparro vs Bertoli e Tincani.

15.45: Meroni e Canessa vs Margiotta e Vallesi; Ratti e Spella vs Carretti e Gasparro.

16.30: Bertoli e Tincani vs Margiotta e Vallesi; Carretti e Gasparro vs Meroni e Canessa.

17.15: Bertoli e Tincani vs Ratti e Spella; Margiotta e Vallesi vs Carretti e Gasparro.

18: Meroni e Canessa vs Bertoli e Tincani; Margiotta e Vallesi vs Ratti e Spella.



Nella foto il gestore del Ctf, Maurizio Vallesi a destra, insieme all’assessore allo Sport follese Pasquale Giacomobono