Tennis a Suvero, coppe e medaglie per le tre coppie vincitrici

Cinque Terre - Val di Vara - Si è concluso anche quest’anno il simpatico torneo di tennis che ogni agosto ridona vita al campo da tennis di Suvero, nel comune di Rocchetta di Vara: giocatori di varie età ed anche professionisti uniti dal comune obiettivo di divertirsi a colpi di racchetta. La competizione (siamo alla settima edizione), è nata fra amici come semplice passatempo pomeridiano, ma si è arricchita negli anni di partecipanti e premi: coppe e medaglie per le tre coppie vincitrici ed un gadget per ogni giocatore con l’immancabile rinfresco finale. La dedizione degli organizzatori e la grinta dei partecipanti è sempre più accesa e seppure il torneo sia veramente amatoriale ognuno cerca di mettere in mostra le proprie abilità tennistiche rendendo ogni incontro coinvolgente ed avvincente. I vincitori di quest’anno sono stati Cristiano Fiorucci e Andrea Briata che in finale hanno battuto per 6-4 Andrea de Giorgi e Marco Cozzani.



Ospiti della finale il sindaco di Rocchetta Roberto Canata ed il vicesindaco Silvano Menini che con la loro presenza hanno conferito un tocco di ‘istituzionalità’ all’evento, scoraggiandone la prosecuzione anche per gli anni a venire. "La ricchezza di spazi e la bellezza della natura sono importanti risorse del nostro Comune che ben si sposano con la possibilità di praticare sport - dichiara Roberto Canata - attirando giovani e contribuendo a creare valore per il nostro territorio".