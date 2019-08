Successo per il Trofeo “Perrone” a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Chiusosi con successo e gaia premiazione, quest’ultima al “Raso Scaramuccia” di Moltedi, il Memorial “Dino Desimoni”: torneo amatoriale dedicato all’indimenticabile protagonista del volontariato levantese e giocatosi al centro sportivo “Master Club” di Levanto (già campo “Pio XII”). Era l’ultima edizione “firmata” Asd Levanto 2006, dalla stagione calcistica entrante l’organizzazione dovrebbe passare al Levanto Calcio, in cui come noto da tempo il Levanto 2006 è confluito.

Per la cronaca vittoria del “Desimoni 2019” ai levantesi del Bar Angelo, davanti al Porticciolo, formazione locale rinforzata da alcuni giocatori di Bonassola e battuta per 7-4 nella spettacolare “finalissima”…Christian Provenzano capocannoniere del torneo con 29 reti e dunque insignito del premio “Nicola Perrone” intitolato all’indimenticato giovane calciatore prematuramente scomparso.

Premiazioni a cura di Angela Arati, consorte di Dino e Maria Rosa Perrone, mamma di Nicola; sotto la regia di quel Piergiorgio Bussani segretario del Levanto. Presente anche l’assessore allo Sport e vicesindaco Luca Del Bello. Riconoscimenti pure per il collaboratore Christian Soricelli e gli arbitri, Mario Viviani e Renzo Currarino, quest’ultimo già presidente del Levanto 2006 e oggi vicepresidente del Levanto. A proposito, vanno avanti le iscrizioni al Settore giovanile biancoceleste, al riguardo ci si può rivolgere all’e-mail asdlevantocalcio@gmail.com.