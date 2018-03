Sport e passito, torna 'Sciacchetrail'

Ci saranno icone dell'outdoor come Anton Krupicka, Clare Gallager e Sally McRae.

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 24 marzo 2018 torna l’appuntamento con Sciacchetrail, la gara di corsa in natura dedicata ai sentieri delle Cinque Terre e al loro vino simbolo: il passito Sciacchetrà. Alla sua quarta edizione, ancora una volta, questo progetto di comunità darà voce alle diverse componenti del paesaggio e alla variabile infinita della natura attraverso la corsa sui sentieri.

Si parte dal percorso, una sfida per pochi atleti (300), selezionati già in fase di iscrizione in base alla preparazione, proprio perché si tratta di una gara molto tecnica e impegnativa: 49,9 km, 2.300 metri dislivello positivo, un percorso ad anello con partenza e arrivo a Monterosso. Pochissimo asfalto, tantissimi scalini in pietra. Quegli stessi scalini costruiti e poi percorsi dai migliaia di contadini attraverso borghi, santuari, natura e vigneti terrazzati.



Un tracciato tanto difficoltoso quanto interessante dal punto di vista culturale che quest’anno - anche grazie al supporto dello Sponsor tecnico La Sportiva, le imprese turistiche locali e Cinque Terre Trekking - richiamerà icone del mondo outodoor del calibro di ANTON KRUPICKA, ambassador dell’azienda trentina, CLARE GALLAGER, attivista ambientale e atleta Patagonia Trail Running, SALLY MCRAE, Atleta Elite Nike, tutti provenienti dagli States.



I top runner, ospiti alle Cinque Terre dal 23 al 25 marzo, saranno coinvolti in diversi eventi a corollario della gara non solo per parlare di corsa ma anche per sottolineare i temi legati alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. Saranno tantissime le occasioni di incontro tra i MONDI DELLO SPORT E DEL VINO, come ad esempio le degustazioni a cura dell’AIS La Spezia o il concorso pittorico ARTRAIL dedicato alla valorizzazione del territorio e delle sue identità che vedrà una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, da vignaioli delle Cinque Terre, artisti come il pittore Francesco Vaccarone ed esponenti del mondo dell’arte e dell’architettura.

Tra le ATTIVITA’ DA PROVARE nel Villaggio Outdoor allestito nei giorni 24 e 25 marzo nel borgo di Monterosso: climb station, skateboard, stretching Blackroll Italia, poledance, corsa per bambini, rowing, slackeline, mountain bike, table boulder, yoga e gioca yoga; e ancora laboratori artistici, degustazioni guidate e l’atteso cooking show della domenica che proporrà un incontro tra i sapori delle Cinque Terre e quelli della Val Di Vara, rappresentati dalle Comunità del Cibo Slow Food.

99 collegamenti ferroviari regionali per il Parco Cinque Terre e un accordo di co-marketing stipulato con TRENITALIA, permetteranno di raggiungere comodamente Sciacchetrail senza il pensiero di code e parcheggi, sempre con un occhio di riguardo all’ambiente.

Coloro che si presenteranno nel punto vendita merchandising di Sciacchetrail a Monterosso, con un biglietto ferroviario Trenitalia, avranno inoltre diritto a prezzi dedicati.

Insomma un evento sempre più corale - organizzato da ASD Cinque Terre e Cinque Terre Trekking in collaborazione con il Comune di Monterosso al Mare, la ProLoco Monterosso ed il supporto dei Consorzi Cinque Terre, Sciacchetrà, In Manarola, le Pro Loco di Riomaggiore e Vernazza, l’Associazione Uniti per Corniglia; con i patrocini della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dei Comuni delle Cinque Terre e della Regione Liguria



IL PROGRAMMA



Giovedi 22 marzo Sciacchetrail Preview

ore 18

INCONTRO CON I CAMPIONI e gli ambasciatori del running presso Cinque

Terre Trekking a Manarola

Venerdì 23 marzo

ore 12

INAUGURAZIONE SCIACCHETRAIL alla presenza dei campioni, degli

organizzatori e delle istituzioni con degustazione di Vino DOC Cinque Terre

| Comune di Vernazza

ore 16:30

BRIEFING PRE GARA | Comune di Monterosso

ore 17

CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA | Comune di Monterosso

ore 18

TOP RUNNER E TOP VIGNAIOLI: dialoghi sul vino e la corsa. I campioni del

running e i vignaioli raccontano i due volti di una passione: quella per la

verticalità. A stimolare la conversazione la degustazione di Sciacchetrà DOC

Cinque Terre organizzata da Sommelier AIS La Spezia | Tensostruttura in

P.zza Belvedere (per prenotazioni e info:

info@enotecatecainternazionale.com max 40 posti disponibili) .

Sabato 24 marzo

ore 6

CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA | Comune di Monterosso

ore 7:30

Partenza Gara | Piazza Belvedere

ore 8:30

SCIACCHETRAIL WALK & WINE, partenza dalla Spezia, escursione organizzata

dal CAI La Spezia, da Vernazza - Santuari di Reggio e Soviore fino a

Monterosso con pranzo al Pasta Party | Info e iscrizioni cailaspezia@libero.it

0187 22873

10:00

APERTURA SCIACCHETRAIL OUTDOOR & FAMILY VILLAGE

ore 11:00

inaugurazione mostra concorso d’arte ARTRAIL | Piazza Belvedere

ore 12:00

apertura PASTA PARTY con cucina tipica locale organizzato da Proloco

Monterosso e Consorzio Cinque Terre | Tensostruttura Piazza Belvedere

ore 16:00

PREMIAZIONE ATLETI categorie vincitori alla presenza delle istituzioni e degli

sponsor | Piazza Garibaldi

A seguire FESTA SCIACCHETRAIL, musica vino e tipicità locali | Piazza

Garibaldi e Tensostruttura Piazza Belvedere

Domenica 25 marzo 2018

ore 9:30

Apertura SCIACCHETRAIL OUTDOOR & FAMILY VILLAGE | Piazza Garibaldi

ore 10:30

ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA SCIACCHETRAIL | Comune di Monterosso

ore 11:30

PREMIAZIONE ARTRAIL a seguire SHOW COOKING con lo Chef Tarter con

prodotti delle Cinque Terre e della Val di Vara | Tensostruttura in Piazza

Belvedere

ore 14:30

PARTENZA MINI SCIACCHETRAIL con merenda al gelato offerta da Il Golosone

Iscrizioni a e- mail:mini@sciacchetrail.com | Piazza Belvedere

ore 17:00

CHIUSURA SCIACCHETRAIL