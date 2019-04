Si consolida la collaborazione fra Mangia Trekking e CCN Cinquale

Cinque Terre - Val di Vara - Soddisfazione per l’associazione nata nel piccolo borgo di Mangia in Val di Vara, chiamata ad una nuova ed interessante collaborazione. Nei giorni scorsi in pieno territorio apuano è avvenuto il primo incontro tra l’associazione dell’Alpinismo Lento ed il Centro Commerciale Naturale Cinquale. La realtà nata alle porte del Versilia, che unisce tutti gli operatori del turismo, relativamente ai settori del Commercio, dell'Artigianato, dei Balneari, dell’Ospitalità e dei Servizi (oltre 60 imprese). Obiettivo della riunione, elaborare un protocollo d’intesa finalizzato ad una collaborazione capace di promuovere adeguatamente l'immagine del Cinquale e contribuire contestualmente a sviluppare il progetto Parchi del Mare e della Montagna, da sempre promosso dall’associazione Mangia Trekking. L’argomento trattato è stato quello di estendere le temporalità e diversificare le proposte, con la contestuale attrazione sui territori di un maggior numero di villeggianti in ogni stagione. A testimonianza della strutturalità che si intende dare al progetto di collaborazione, all’incontro hanno partecipato anche associati di Mangia Trekking che in Alta Versilia, da tempo, stanno operando per la miglior valorizzazione turistico - territoriale.