Si avvicina il torneo "Enzo Simonelli", gran fermento per il Tennis Follo

Cinque Terre - Val di Vara - Non si sono ancora spenti gli echi della riuscita gita a Montecarlo con tanti appassionati che si sono goduti al torneo internazionale “Rolex Masters 2019” le prodezze dei vari Nadal, Djokovic, Zverev, Fognini che i dirigenti del Circolo Tennis di Follo, replicano, organizzando il 25° memorial “Enzo Simonelli” prestigiosa rassegna nazionale per tennisti di 3^e 4^ Categoria che si svolgerà dal 27 aprile al 5 maggio prossimo sui magnifici impianti della Cittadella dello Sport di via Libertà.

Da quest’anno la manifestazione che ricorda l’indimenticabile presidente del sodalizio organizzatore, per anni figura apprezzata del movimento tennistico spezzino, assegnerà anche il 1° torneo “Jux Tap”, che ha voluto essere il principale partnership di questo appuntamento imperdibile per il tennis locale.

Al 1° classificato andranno oltre alla coppa, un buon acquisto di 150€ e due ingressi al Jux Tap (serata di chiusura del “Sunday Night”), al 2° classificato una coppa e un buono acquisto di 100 €.

Nell’albo d’oro della manifestazione ricordiamo nomi prestigiosi come i giovani nazionali Lorenzo Tarabugi e Lorenzo Musetti, enfant prodige del tennis nazionale che nella categoria Under 18 vanta la vittoria agli Australian Open 2019, la finale agli US Open 2018 e altri importanti titoli e che trionfò nel 2015 a Follo.

Particolarmente impegnanti come sempre il responsabile del centro follese Maurizio Vallesi e il responsabile organizzativo Marco Vasoli.

Le iscrizioni si ricevono entro giovedì 25 aprile telefonando al n. 346-0211729.