Settanta equipaggi pronti per il Rally Golfo dei Poeti

Cinque Terre - Val di Vara - Con la giornata dedicata alle verifiche ed allo shakedown, il test con le auto in configurazione gara, è ufficialmente iniziato il 13° Rally Golfo dei Poeti, manifestazione che vedrà la parte puramente agonistica svolgersi interamente nella giornata di domani, domenica 14 luglio. Gli equipaggi che hanno regolarmente svolto le operazioni preliminari sono settanta, tutti pronti per la partenza.



Brugnato è stata pacificamente invasa dai rallisti già dalle prime ore della mattina; gli equipaggi, in attesa delle verifiche e della sistemazione nel parco assistenza allestito presso il 5Terre Outlet Village, hanno potuto ammirare il borgo storico spezzino ed assaporare i prodotti tipici, confermando che il Rally non si limita al solo ambito sportivo e si conferma un ottimo veicolo di promozione turistica del territorio.



La prima giornata di questo tredicesimo Golfo dei Poeti è stata calda e soleggiata; le previsioni dovrebbero confermare le stesse condizioni anche per la giornata di gara, un’ottima notizia sia per i partecipanti che per il pubblico.



Piloti e navigatori hanno avuto modo di prendere confidenza con le vetture durante lo Shakedown, ospitato dal Comune di Riccò del Golfo, con il Sindaco Loris Figoli che ha personalmente dato il via alla prima vettura tagliando il nastro, come da tradizione.



La gara scatterà alle 9:31 proprio davanti al Comune di Brugnato; il primo passaggio sui 6,5 chilometri della prova speciale Stadomelli è previsto alle ore 10:01, seguito subito dalla “Garbugliaga” alle 10:39. I concorrenti faranno poi ritorno a Brugnato per il riordino ed il parco assistenza ed il giro verrà replicato altre due volte. L’arrivo è previsto, sempre davanti al Comune, a partire dalle 17:30, con premiazione sul palco.



Inutile dire che il favorito per il successo finale sia Luciano D’Arcio, già vincitore lo scorso anno ed in partenza con il numero uno. La concorrenza sarà agguerrita e sicuramente gli spettatori avranno di che divertirsi.