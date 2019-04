Sciacchetrail, vince ancora Georg Piazza

Nel femminile trionfa Amanda Basham, seconda nel 2018. E oggi il divertimento continua.

Cinque Terre - Val di Vara - Per il secondo anno consecutivo Georg Piazza, del Team La Sportiva, conquista il gradino più alto del podio dello Sciacchetrail con il tempo di 4 h 33:29. Una supremazia che ieri si è guadagnato da subito e ha commentato a caldo cosi: ‘E' stato bellissimo godermi l‘incredibile paesaggio delle Cinque Terre in solitaria’. A venti minuti circa da Georg, Filippo Canetta, Wild Tee/Scarpa, che con 4 h 53:22 e l’affetto di chi l’ha corsa parecchie volte ha detto: ‘dura e bella come sempre’. Terzo, a pochi secondi di distanza da Cannetta, Simone Corsini, Eden Sport SCS. Ormai un abituè del nostro ultra trail del vino. Un meritato terzo posto con 4 h 53:48, la rivincita dal ritiro dello scorso anno.

Subito dopo si sono classificati: Julien Rizzotto 5 h 08:58 (Francia); Francesco Gentilucci, 5 h 09 (Italia):12; Luca Lombardi 5 h 12:10 (Italia); Nic Errol, 5 h 12:11 (Australia); Franck Manivoz, 5 h 12:22 ( Francia); Jmarc Limongi, 5 h 14:03 (Francia); Francesco Pompoli, 5 h 15:10 ( Francia).



Amanda Basham, Altra Running e Gore, dallo Utah negli States, dopo una prestazione eccellente lo scorso anno, che le ha valso il secondo posto, nell’edizione 2019 ha voluto prendersi tutto. Al comando della gara in uno spettacolare testa a testa con la Stefanie Manivoz (Francia), al terzo posto con 5 h 18:54, Amanda ha imposto il suo passo negli ultimi chilometri conquistando la corona con 5 h 12:46. Molto apprezzato il percorso che, a detta di Amanda, ‘quest’anno è stato ancora più selettivo e performante. Sempre pochissimo asfalto e tantissimi gradini in un saliscendi molto tecnico di 45,8 km con 2.339 di dislivello positivo.

Il 3^ terzo posto invece ha visto sul podio l’italiana Francesca Pretto de La Sportiva, (5 h 36:42). Queste le posizioni di rincalzo: Simona Gambaro, 5:41:08, SISPORT SSD A R.L., Italia; 5:41:08; Giuliana Arrigoni, Bergamo Stars Atletica, 6 h13:21, Italia; Giulia Torresi,100 % Anima Trail ASD, 6 h 13:57, Italia; Hallweger Kathi, 6 h 14:45, Germania; Teresa Mustica, Bergamo Stars Atletica, 6 6 h 20:55, Italia; Maggie Dempsey, 6 h 47:57, Gran Bretagna; Danila Alessandra Barone, 7 h 01:40, Italia.



Protagonista assoluto della cerimonia avvenuta in piazza Belvedere a Monterosso, a bordo di un’autentica Ape car il regalo più prezioso che la comunità delle Cinque Terre può fare: lo Sciacchetrà , vino passito prodotto in piccole quantità ma di grande eccellenza, offerto da l’Associazione Viticoltori Comune di Riomaggiore, Azienda Agricola Cantina Sassarini, e la Cantina Cooperativa Sociale delle Cinque Terre.



A consegnare il nettare delle Cinque Terre, Emanuele Moggia, Sindaco di Monterosso, Vincenzo Resasco, Sindaco di Vernazza e Vice Presidente del Parco delle Cinque Terre e Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore. Una garanzia di successo il Pasta Party, superlativo biglietto da visita ed espressione della qualità territoriale. Sciacchetrail continua anche domenica 7 Aprile con tanti sport per i piccoli e l’imperdibile cooking show dello Chef Tarter alle ore 11 e 30 in Piazza Belvedere e alle 14 e 30 il Mini Sciacchetrail per i piccoli runner del futuro.



Sciacchetrail è organizzato da ASD Cinque Terre e Cinque Terre Trekking, in collaborazione con il Comune di Monterosso al Mare, la ProLoco Monterosso; il patrocino ed il supporto del Parco Nazionale delle Cinque Terre; il sostegno dell'Associazione Viticoltori Comune di Riomaggiore, i Consorzi Cinque Terre, In Manarola, le Pro Loco di Riomaggiore e Vernazza, l' Associazione Uniti per Corniglia. Per la sicurezza: il CAI e il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco Spezia, I Carabinieri del Reparto Parco Nazionale 'Cinque Terre', i volontari delle pubbliche assistenze; con il patrocinio della Regione Liguria, e dei Comuni delle Cinque Terre.