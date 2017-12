Sciacchetrail si finanzia con una grande lotteria di prodotti tipici

Cinque Terre - Val di Vara - Rinnovare e promuovere sempre l’interesse ed il coinvolgimento della comunità delle Cinque Terre intorno al paesaggio del vino ed alla sua celebrazione attraverso lo sport. Con questa finalità l’ASD Cinque Terre, organizzatrice di Sciacchetrail, lancia la prima lotteria di comunità che renderà ancora più emozionante e partecipata la 4^ edizione dell’Ultratrail di 47 km sui sentieri del vino delle Cinque Terre, in programma il 24 Marzo prossimo, con arrivo e partenza dal borgo di Monterosso al Mare.

Ventuno i premi in palio offerti da attività commerciali, Pro Loco e Consorzi rigorosamente locali, ognuno espressione autentica del territorio e del paesaggio: si va da pregiate bottiglie di Sciacchetrà, a soggiorni, pranzi o cene tipiche nei borghi, ma anche abbigliamento tecnico per l’outdoor e vere e proprie esperienze del gusto con la guida di esperti sommelier.



I fondi raccolti con la vendita dei biglietti saranno interamente destinati all’organizzazione dell’evento outodoor che, anche quest’anno, punterà i riflettori sul microcosmo del vino e, al contempo, richiamerà ambasciatrici internazionali della corsa in natura del calibro di Sally Mc Rae, Amanda Basham e Clare Gallagher, tutte provenienti dagli States.

Immancabile, dopo il successo dello scorso anno, lo Sciacchetrail Outdoor & Family Village con nuovi sport all’aria aperta da provare per tutto il weekend e tante iniziative collegate al mondo del vino e dell’arte come il concorso pittorico ArTrail, dedicato alla valorizzazione del territorio, dello sport e delle sue identità. Anche quest’anno, messo da parte il proverbiale campanilismo delle Cinque Terre, la comunità locale ha affidato a Sciacchetrail l’apertura della stagione turistica proprio per la sua capacità di sintetizzare le peculiarità di un territorio in un unico evento: cultura vitivinicola, creatività, sfida ai limiti, qualità del paesaggio e dell’accoglienza.

L’estrazione dei vincitori della lotteria è prevista domenica 25 marzo 2018 a Monterosso, nel cuore dello Sciacchetrail Outdoor & Family Village, in piazza Garibaldi (Sala Comunale).





I PREMI IN PALIO



1° premio: Selezione di 5 bottiglie di Sciacchetra’ (produttori vari)

2° premio: Selezione di 3 bottiglie di Sciacchetra’ (produttori vari)

3° premio: Capo abbigliamento giacca Sportiva donna windbreaker;

4° premio: Capo abbigliamento giacca Sportiva uomo softshell leggero;

5° premio: Soggiorno di 3 giorni/2 notti c/o struttura associata Pro Loco Monterosso;

6° premio: Soggiorno di 3 giorni/2 notti c/o struttura associata Pro Loco Vernazza;

7° premio: Soggiorno di 3 giorni/2 notti c/o struttura associata Uniti per Corniglia;

8° premio: Soggiorno di 3 giorni/2 notti c/o struttura associata Consorzio In Manarola;

9° premio: Soggiorno di 3 giorni/2 notti c/o struttura associata Pro Loco Riomaggiore;

10° premio: Scarpe Trail Running La Sportiva (Ultraraptor) offerte da Cinque Terre Trekking;

11° premio: Pranzo o Cena per due ristorante convenzionato Pro Loco Monterosso;

12° premio: Pranzo o Cena per due ristorante convenzionato Pro Loco Vernazza;

13° premio: Pranzo o Cena per due ristorante convenzionato Uniti per Corniglia;

14° premio: Pranzo o Cena per due ristorante convenzionato Consorzio In Manarola;

15° premio: Pranzo o Cena per due ristorante convenzionato Pro Loco Riomaggiore;

16° premio: Compressport-Osprey-Wild tee;

17° premio: cesto prodotti Coop Agricoltura 5 Terre;

18° premio: cesto prodotti Antichi Sapori;

19° premio: cesto prodotti Cantina Sassarini;

20° premio: degustazione vini a Vernazza con Vernazza Wine Experience per due persone;

21° premio: degustazione vini a Manarola con Pie’ de Campu’ (Acronia) per due persone.



BIGLIETTERIE



RIOMAGGIORE

Pro Loco Riomaggiore

Cantina i Litan

Riomaggiore Reservations di Amy Inman



MANAROLA

Consorzio In Manarola

Cinque Terre Trekking

Albergo Luna di Marzo (Volastra)

Alimentari Cristina (Volastra)

Alimentari Claudia

Bar Pasticceria Enrica

Salsedine di Erika Terenziani

Hotel Marina Piccola

Baranin B&B

Ristorante Aristide



CORNIGLIA

Uniti per Corniglia

Negozio MG

Coffee Matteo



VERNAZZA

Gelateria Francesco D’Ambra

Pro Loco Vernazza

Emporio Vernazza di Cristian Raso



MONTEROSSO

Cantina Sassarini

Proloco Monterosso

Consorzio Cinque Terre



LA SPEZIA

Acronia la Cantina