Scalare l'Everest in bicicletta a Montedivalli: Marco Marcheschi c'è riuscito

Cinque Terre - Val di Vara - Matteo Marcheschi lo scorso mercoledì 9 settembre ha praticamente scalato l'Everest in bicicletta. Si è trattato di un traguardo costruito con molta fatica ripetendo in bicicletta un percorso che si snoda sulle curve di Montedivalli e che ha ricevuto l'omologazione da parte dei gestori del sito everestingitaly.com, che propone agli appassionati delle due ruote di scegliere una salita a piacere segnalando i km di ascesa e la percentuale di pendenza tramite l'applicazione Strava (app usata per scaricare le uscite in bici con relativa traccia gps) e percorrere il segmento fino a raggiungere la quota di 8.848 metri di dislivello (vetta dell'Everest).

Ebbene Marcheschi, con un passato da ciclista dilettante, è riuscito nell'impresa con un guadagno altimetrico di 9.095 metri per 263 km in 21 ore.