Ripartite le attività al Circolo Tennis Follo

Cinque Terre - Val di Vara - Ripartita a pieno ritmo l’attività al Circolo Tennis Follo dopo la pausa estiva. Tanto per cominciare la coppia costituita dai noti volti tennistici della provincia Antonella Finazzi e Maurizio Vallesi si è aggiudicata il torneo di doppio misto di riapertura nel contesto del circuito “Tpra Fit Master Dunlop”, battendo in finale il duo Fontanella-Vergassola, per 6-2 (si giocava a set unico).

Questi per la cronaca gli altri risultati…

Vergassola/Fontanella-Garbini/Ceccaroni 6-4, Finazzi/Vallesi-Faschin/Zucchello 6-5, Finazzi/Vallesi-Vergassola/Fontanella 6-2, Fasching/Zucchello-Garbini/Ceccaroni 6-2, Finazzi/Vallesi-Garbini/Ceccaroni 4-1 e ritiro.

Ma un evento tira l’altro ed ecco adesso alle porte il Memorial “Mario Macchini”, quest’ultimo indimenticato gestore del club follese, in programma da sabato 14 a domenica 22 Settembre: 3.a Categoria di singolare maschile; informazioni al numero di cellulare 346 - 0211729.