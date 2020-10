Riomaggiore, riapre la palestra fresca di ristrutturazione

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi a Riomaggiore i ragazzi sono tornati ad usufruire della palestra comunale, completamente ristrutturata, con una nuova pavimentazione e nuovi bagni, compreso quello per disabili.

"Inauguriamo virtualmente la nuova struttura che sarà utilizzata anche per corsi di ginnastica, di ballo e yoga, organizzati da alcune associazioni, nel rispetto delle prescrizioni Covid. A tal fine abbiamo sottoscritto un protocollo con gli utilizzatori per garantite la sicurezza di tutti. Un bel risultato per tutta la comunità", affermano dall'amministrazione comunale.