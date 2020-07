Ricci ritorna ad allenarsi, Ramos vicino al rientro. Lo Spezia salpa per Frosinone

Cinque Terre - Val di Vara - Aquile al lavoro in vista della sfida in programma alle 21 di domani, venerdì 3 luglio, che vedrà i bianchi in scena sul terreno dello "Stirpe" di Frosinone.



Ieri, dopo un riscaldamento tecnico, seduta prevalentemente tattica sul terreno del campo sussidiario, conclusa con alcune esercitazioni finalizzate alle conclusioni a rete. Primi passi in campo per Federico Ricci, che prosegue nel proprio percorso personalizzato verso il pieno recupero, così come per Ramos, sempre più vicino al rientro.



Oggi seduta di rifinitura mattutina a porte chiuse sul terreno del "Picco", seguita dalla partenza alla volta del Lazio.