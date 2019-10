Rafting, un primo e un quarto posto agli Italiani per il Centrosportavventura

Cinque Terre - Val di Vara - Il Centrosportavventura di Brugnato in gara ai Campionati Italiani di rafting sul fiume Brenta a Solagna. Gara difficile, valevole per gli assoluti di slalom, che ha visto la partecipazione dei due equipaggi brugnatesi. I team hanno affrontato un campo gara impegnativo guadagnando un 1°posto nella categoria master (Filattiera Walter, Natucci Roberto, Maiorano Raffaele, Marselli Paolo) e un 4° posto nella categoria under 23 (Cerchi Emanuele, Devoto Alessio, Lorenzini Edoardo, Terzano Lorenzo).



Lo slalom è di fatto la specialità più difficile e spettacolare del rafting e questi piazzamenti consentono ai team spezzini di accumulare punti utili in classifica di Coppa Italia. Il campo slalom permanente sul fiume Brenta ospita spesso gare di rilevanza internazionale e su queste acque pagaiano abitualmente campioni di kayak. Da qualche mese nello specchio d'acqua adiacente alla base rafting è stato allestito un campo gara per la specialità Rx che ha consentito oltre allo svolgimento della gara di marzo scorso allenamenti mirati a far crescere soprattutto il settore giovanile. A breve partiranno nuovi corsi mirati a formare le squadre per i campionati del 2020.

Walter Filattiera non può che essere soddisfatto dei risultati ottenuti e conta di riuscire a partecipare al trofeo Coni il prossimo anno con i più giovani. Il centro invita tutti i ragazzi, dagli 8 ai 19 anni, a provare questo sport che oltre ad essere divertente e educativo apre le porte a possibili buoni risultati a livello nazionale.



Le attività fluviali sono uno strumento di conoscenza del territorio e finalmente si guarda al fiume e gli sport ad esso legati come opportunità caratterizzante per la definizione di un'identità territoriale. Grazie all'interessamento del Parco Montemarcello Magra Vara e lo studio di un progetto ad hoc si sono reperite risorse del Gal che in parte andranno a favorire la frequentazione attiva e spontanea del fiume Vara.