Rafting, altri due podi per il Centrosportavventura: master e U19 sugli scudi a Pescantina

Cinque Terre - Val di Vara - Nuovamente sul podio il Centrosportavventura Asd alla Adigemarthon a Pescantina (Vr). I due equipaggi liguri hanno affrontato una delle gare più dure del circuito legato al Campionato Italiano Rafting. In una cornice di rara bellezza attraverso un canyon scavato dalla forza del Fiume Adige i dodici atleti hanno saputo gestire una gara guadagnando un 2° posto per la categoria master e un 3° posto per la categoria under 19.



L'Adigemarathon 2019 ha visto sfidarsi ben oltre1300 partecipanti in varie categorie che con gommoni, kayak, sup si sono sfidati su due ragguardevoli distanze 36km e 20km percorsi in circa 2 ore. Soddisfazione da parte del presidente Filattiera Walter per l'impresa compiuta un modello di promozione del territorio da copiare con enti presenti (un gommone in gara composto dai sindaci del territorio) e un'organizzazione impeccabile. Questa per gara ha visto impegnati sui raft 6 pagaiatori l'equipaggio master ha schierato Raffaele Maiorano, Luca Boeri, Marco Maccioni, Monica Cappa, Paolo Marselli e Walter Filattiera, mentre i giovani under 19 erano Emanuele Cerchi, Alessio Devoto, Sasha Streminska,? Lorenzo Terzano, Edoardo Lorenzini e Nicholas Denunzio.



Intanto in Val di Vara fervono i preparativi per il Raduno Federale d'Autunno che ospiterà? nei giorni 1, 2 e 3 novembre canoisti? provenienti da tutta Italia per una festa ormai appuntamento imperdibile per i pagaiatori e le loro famiglie.