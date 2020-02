Nella valle del biologico firmato un protocollo d’intesa fra turismo e sentieri

Cinque Terre - Val di Vara - Una interessante sinergia si afferma in Val di Vara, nell’area della Valle del Biologico. Il Comune di Varese Ligure e l’associazione Mangia Trekking, promotrice dell’Alpinismo Lento, con la firma del sindaco Gian Carlo Lucchetti e del presidente Giuliano Guerri, hanno ratificato un accordo triennale di collaborazione tra l’amministrazione e l’associazione. Un insieme di iniziative di alpinismo/escursionismo, per contribuire alla valorizzazione turistico-sportiva del territorio, delle realtà del commercio, della ricezione e della memoria storica. L’associazione (che ha contribuito alla nascita del Turismo Lento italiano) e l’Ente svilupperanno anche progetti di promozione e sviluppo della castanicoltura e della rivalutazione del patrimonio rappresentato dagli antichi mestieri dei luoghi. Il protocollo d’intesa, che riguarda una vasta area pone attenzione anche alla salvaguardia dell’ambiente ed allo sviluppo delle moderne forme di turismo responsabile e consapevole. Così il Comune di Varese Ligure mentre riconosce il significativo valore sportivo-culturale “dell’alpinismo lento”, lo traduce in una concreta realtà locale. La collaborazione siglata, contribuirà a promuovere anche collaborazioni, tra l’associazione ed aziende private, e porterà inoltre sul territorio della Valle del Biologico l’interesse e l’attenzione delle aziende nazionali di cui l’associazione è testimonial. Per l’importante significato dell’accordo raggiunto, sono intervenuti autorevoli rappresentanti dell’associazione, Luca Campodonico, Adriano Pietronave, Daniele Picetti (anche presidente di confcommercio), Giorgio Bellavia, Damiano Delucchi, Giorgio Berettieri e Maria Riccio. Per l’amministrazione sono intervenuti anche gli assessori Luigina Cademarchi e Fabrizio Podestà.