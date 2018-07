Nel trofeo Bf Pharma, lo sprint vincente è di Giani

Al via una settantina di corridori in rappresentanza di dieci società provenienti da Liguria, Toscana Piemonte e Lombardia.

Cinque Terre - Val di Vara - Bella gara a Ceparana domenica in occasione del “IV° Gran Premio BF Pharma” gara ciclistica riservata alla categoria juniores, valida anche come prova unica di Campionato Regionale Ligure. Perfetta come sempre l'organizzazione del Pedale Spezzino con la direzione dell'Internazionale Marco Casini coadiuvato da Mauro Spadaccini. Al via una settantina di corridori in rappresentanza di dieci società provenienti da Liguria, Toscana Piemonte e Lombardia. Partenza velocissima con il gruppo che rintuzza i vari tentativi di fuga. Il gpm di San Benedetto è vinto da Zega del Team Unicash, mentre quello di Roverano è vinto da Bertolini del Casano. Unicash e Casano sempre all’attacco nel tentativo di portare via la fuga per evitare l’arrivo in volata che avrebbe visto favoriti gli atleti comaschi della Canturino, dichiaratamente intenzionati a vincere la gara.



Nonostante innumerevoli tentativi su tutti i terreni, il gruppo, guidato dagli uomini giallo-azzurri della Canturino, reagisce sempre e si presenta compatto sul rettilineo di arrivo, Leonardo Giani, ben pilotato dai compagni di squadra sfodera una volata da campione e vince di misura su Biancalani e Pozzolini del Team Unicash. Il titolo di Campione Regionale Ligure è andato a Valter Ghigin del Casano classificatosi sesto.

Premiazione in grande stile con la regia di Lorenzo Ferdeghini, ex professionista nella MG di Gianni Bugno ed ora Direttore Tecnico del Pedale. Il IV Gran Premio BF Pharma è stato consegnato alla società del vincitore Canturino 1902 dal Presidente dell'azienda piemontese produttrice di integratori per lo sport, dottr Francesco Bedino; il IV° Memorial Luca Barosio, corridore spezzino prematuramente scomparso, alla società con il maggior numero di atleti classificati nei primi dieci è andato al Team Unicash ed è stato consegnato da Agostino e Carlotta Barosio, padre e moglie di Luca. Il Dott. Bedino insieme al Dirigente Nazionale della Federciclismo Simone Mannelli hanno fatto indossare poi la prestigiosa maglia bianco-rossa di Campione Regionale a Ghigino. Presenti alle premiazioni anche l'amministratore delegato della BF Pharma Bartolomeo Ghione, il Vice Presidente Regionale della Federciclismo Alessio Baudone e quello Provinciale Rodolfo Gianfranchi.