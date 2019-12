Mulattieri Valdimagra fa suo il derby

Cinque Terre - Val di Vara - MULATTIERI CREATIONS–FUTURA BERTONI 3-2

Set: 25-17 / 23-25 / 18-25 / 25-20 / 15-12.



MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Sisti 2, Zaccaria 1, Bottaini F. 7, Argellati 1, De Lucchi 18, Conti 13, Vescovi 16, Vergassola 15, Calcagnini 2, Rossi libero; n.e. Orlandi, Chiocca, Vanacore. All. Botti.

BERTONI FUTURA AVIS CEPARANA: Paoletti 3, Baldassini 13, Masinelli 2, Barletta 15, Nicora 0, Scatizzi 12, Borrello 5, Clun 2, Bonatti 16, Ruggeri libero; n.e. Otgianu e Boriassi. All. Baruzzo.

Arbitri: Stefano Centofanti e Alba Piazza.



Al Palaconti santostefanese la Mulattieri Valdimagra vince un altalenante e appassionante derby con un più esperto Futura Bertoni Ceparana, consolida così la propria posizione di centroclassifica in Serie C ligure maschile e si prende i complimenti di coach Elia Botti, il quale al termine si dice contento di quello che ritiene da parte della sua squadra un ottimo avvio di campionato.

Per la cronaca rossoblù con Zaccaria in partenza, successivamente Sisti in costruzione e Bottaini II in diagonale, al centro Conti e capitan De Lucchi; di banda Vescovi e Vergassola, ma vi si è visto pure Calcagnini, Rossi libero. Ha fatto capolino un paio di volte, più che altro da opposto, pure Argellati.

Fra i ceparanesi Paoletti palleggiatore con Baldassini in diagonale, Barletta e Scatizzi in mezzo dov’è apparso anche Masinelli, all’ala Bonatti e Clun in alternanza con Borrello. Entrato un paio di volte lo stesso “jolly” Nicora (Ruggeri il libero).



Questi poi gli altri risultati in quella che era la 5.a giornata: Acli S. Sabina Genova-Colombiera Project 3-1, Admo Lavagna-Spazio S. Antonio 3-0, Avis Finale Ligure–Tre Stelle Villaggio 3-1, Spazio Sport – Sabazia Ecosavona 0-3.

Ne consegue una classifica che recita…Admo punti 14, Sabazia Ecosavona Vado Ligure 12, Colombo Genova 11, Spinnaker Albisola e Colombiera Project 7, Mulattieri e Acli Santa Sabina 6, Avis Finale 5, Ceparana 4, Spazio San Antonio Genova 3, 3 Stelle Villaggio e Spazio Sport Genova 0.