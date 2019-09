Mora e Gudjohnsen corrono e provano a recuperare per sabato

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato 21 settembre contro il Perugia, con le Aquile che questo pomeriggio hanno lavorato sul terreno del campo sussidiario nel centro sportivo "Comunale" di Follo, davanti ad una buona cornice di appassionati.



Sotto un sole splendente, il gruppo ha iniziato la seduta con esercitazioni di attivazione tecnica seguite da una partitella su metà campo, per poi passare ad un circuit training mirato ad accrescere la forza e la stabilità dei ragazzi, svolto a bordo campo sotto la guida dei preparatori Campo e Lorieri. Nella seconda ora di lavoro, Terzi e compagni sono tornati sul terreno del sussidiario, dove, divisi in tre squadre, si sono sfidati in intense partitelle con l'utilizzo delle sponde, nelle quali non sono mancate grinta, gol e spettacolo. Lavoro atletico per Mora e Gudjohnsen, differenziato come da programma per Galabinov, il quale ha proseguito nella gestione personalizzata studiata dallo staff, mentre Acampora ha continuato a lavorare a parte per riprendersi dall'infortunio.