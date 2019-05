Master primi e Junior terzi, Brugnato sugli scudi agli Italiani di rafting

Cinque Terre - Val di Vara - Il Centro sport avventura sul podio dei Campionati italiani assoluti di rafting per la specialità "down river".

La gara si è svolta in Valsesia sull'impegnativo percorso del fiume Sesia dove gli equipaggi brugnatesi hanno portato a casa un 1° posto assoluto per la categoria Master (over 40) e un 3° posto assoluto per la categoria Junior (15/18 anni).



Il Vara si dimostra un'ottima palestra per gli sport acquatici sfornando giovani atleti, ricordiamo il trionfo al trofeo Coni di tre anni fa che ha dato vita al settore giovanile della società.

Il campo slalom montato a Brugnato in occasione della gara di Coppa Italia a marzo di quest'anno consente allenamenti mirati al miglioramento tecnico degli atleti e posiziona il Vara tra le località funzionali a stage, allenamenti, raduni agonistici.

Quest'anno anche grazie alle piogge il livello dell'acqua ha consentito e consente discese divertenti sia per gli agonisti che per i neofiti che vogliono avvicinarsi a questo fantastico sport.



Sono infatti sempre più numerose le scuole che scelgono le attività fluvali per uscite didattico sportive.

Il Centro sport avventura svolge infatti puntualmente un'opera di promozione e conoscenza del territorio da una prospettiva privilegiata.



E' doveroso ringraziare la società Tirreno Power che gestisce la centrale idroelettrica di Vizzà per la fattiva collaborazione grazie alla quale si riesce a svolgere attività programmate nei week end e festivi.



Fanno parte della squadra junior Cerchi Emanuele, Devoto Alessio, Lorenzini Edoardo, Terzano Lorenzo mentre si alternano nella squadra Master Bertucelli Valerio, Natucci Roberto, Maiorano Raffaele, Paolo Marselli, Serra Fernando, Maccioni Marco, Walter Filattiera.

Prossimo obiettivo delle squadre Master e Junior del Centrosportavventura vincere la Coppa Italia.

Nel frattempo Marianna Tedeschi, già atleta della nazionale azzurra femminile, nata agonisticamente sul fiume Vara in seno alla società di Brugnato, si vede convocata per i prossimi mondiali in Turchia.