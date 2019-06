Luciana Bertucelli Ziva è la regina del Corrilunigiana

Cinque Terre - Val di Vara - La regina del Corrilunigiana Luciana Bertucelli Ziva colpisce anche sulla 10^ Saliscendi Beverino 150 atleti 50 ludicomotorie e ben 40 bambini nella festa di beverino

Successo di consensi per la macchina organizzativa dello Spezia Marathon DLF chiamata a riscattarsi dopo l'errore "di percorso" dell’ edizione 2018.

Il presidente Andrea Salerno e il coordinatore della manifestazione, Marco Cosini, hanno gestito al meglio le risorse organizzative.

Il Comune di Beverino ha messo a disposizione la Struttura Polivalente di San Cipriano e numerosi volontari a presidiare il percorso misto sterrato-asfalto di Km.13,5.

My Sdam Toscana Timing di Riccardo Rocchiccioli ha curato le iscrizioni e il cronometraggio della gara.

Lo staff del Corrilunigiana di Massimo ed Enzo Codeluppi registi impeccabili, come sempre.

presidio medico garantito dalla Croce bianca di Beverino.

La cronaca di gara ci regala il successo della Pro Avis Castelnuovo Magra con Luciana Bertuccelli 1:00:20 e dell’ Atletica Lunezia con Eid Elsayes Kamal Eldin Ahmed 53’47”

In seconda posizione Lino Zano 54’08” (Spezia Marathon), terzo Andrea Della Bona 55’36” (Afaph), quarto Nicolas Pasquale 55’44” (Maratoneti del Tigullio), quinto Franco Bartelloni 56’49” (Stracarrara).

Nelle altre categorie: in cat. “C” 1° Fabio Mignani 1:01:58, 2° Lorenzo Piccinotti 1:03:29 (Spezia Marathon), 3° Lorenzo Matteucci 1:12:27 (Spezia Marathon); in cat. “D” dopo Nicolas Pasquale, 2° Guido Di Carlo 57’45” (Spezia Marathon), 3° Moreno Cimoli 58’30” (Uisp Terr. Massa); in cat. “E” 1° Eid Elsayes Kamal Eldin Ahmed 53’47” (Atl. Lunezia), 2° Lino Zano 54’08” (Spezia Marathon), 3° Andrea Della Bona 55’36” (Afaph); in cat. “F” 1° Franco Bartelloni 56’49” (Stracarrara), 2° Fabio Vannini 58’43” (Atl. Casone), 3° Gianni Battolla 59’24” (Atl. Spezia); in cat. “G” 1° Roberto Tavilla 59’09” (Spezia Marathon), 2° Luigi Michelotti 59’09” (Pol. Pontremolese), 3° Francesco Convalli 1:00:26 (Pro Avis); in cat. “H” 1° Maurizio Adorni 1:04:39 (Spezia Marathon), 2° Ezio Musso 1:04:43 (Spezia Marathon), 3° Ippazio Bellante 1:05:45 (Atl. Favaro); in cat. “I” 1° Mario Mastroberardino 1:06:33 (Pro Avis), 2° Euro Puntelli 1:15:35 (Asd Golfo dei Poeti), 3° Ilario Cattani 1:24:31 (Atl. Favaro); in cat. “L” 1° Vincenzo Anfuso 1:24:17 (Zeloforamagno), 2° Giuseppe Giannoni 1:24:52 (Pro Avis), 3° Mario Paglionico 2:01:34 (Atl Favaro).

Nel femminile dopo Luciana Bertuccelli secondo posto assoluto per Giada Brizzi 1:06:06 (Spezia Marathon), terza Silvia Bonfigli 1:07:10 (Run card), quarta Cristina De Rocco 1:08:14 (Spezia Marathon), quinta Alessandra Sciacca 1:10:15 (Atletica Levante).

Nelle altre categorie: in cat. “O” dopo Giada Brizzi, 2^ Elisa Cosini 1:18:05 (Spezia Marathon), 3^ Caterina Pagano 1:19:01 (Survival Trail Runners); in cat. “P” 1^ Bertuccelli, 2^ Bonfigli, 3^ Sciacca; in cat. “Q” dopo la De Rocco, 2^ Chiara Santini 1:19:42 (Atl. Favaro), 3^ Patrizia Tornaboni 1:32:41 (Asd Golfo dei Poeti).

Premiazioni per i primi tre assoluti, uomini e donne, e i primi cinque di tutte le categorie.

Come sempre, presente anche la gara giovanile con circa quaranta bambini che si sono sfidanti nel bellissimo parco di Beverino e la ludico motoria che ha fatto registrare circa 50 presenze.

Nel settore giovanili categoria “A” 1° Nicolò Codeluppi (Asd Corrilunigiana), 2° Andrea Bignami (Stracarrara), 3° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese); in cat. “B1” 1° Jacopo Pellegrini (Pol. Pontremolese), 2° Gabriele Giannetti (Afaph), 3° Matteo Barattini (Stracarrara); in cat. “B2” 1° Thomas Lombardi (Only Sport); in cat. “M” 1^ Ilaria Magnani (Pol . Pontremolese), 2^ Giulia Bertoncini (Pol. Pontremolese), 3^ Martina Rosi (Pol. Pontremolese); in cat. “N1” 1^ Stella Pastine (Atl. Lunezia), 2^ Asia Ridolfi (Afaph), 3^ Elisa Savani (Pol. Pontremolese).

Grazie a Elia Mozzachiodi Campione Italiano di Triathlon per l'occasione apripista impeccabile degli Agonisti e agli amici della Pro Avis Castelnuovo Magra che si sono prestati per dare assistenza sul percorso con Angelo Salvetti Direttore di Gara.

Appuntamento all'edizione 2020

Appuntamento per il circuito domenica 23 giugno a gaggio di Podenzana per il “39° trofeo Ballerini” ore 18 partenza bambini ore 18,30 assoluti

Per chiudere il mese il 30 giugno ore 19 la Regina del circuito la “47^ Ciamptada Aullese” con partenza alle ore 18,15 per le categorie giovanili e alle ore 19,00 per gli assoluti.

Per info e news: www.corrilunigiana.it