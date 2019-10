Lo Spezia e Follo, rapporto destinato a durare ancora

Cinque Terre - Val di Vara - C'è poco meno di un mese per portare al catasto disegni e planimetrie della palestra dove si allena ogni giorno la prima squadra dello Spezia Calcio. Una regolarizzazione che arriva a due anni dal blitz dell'estate del 2017, quando la Guardia di Finanza di Sarzana mise i sigilli alla tensostruttura che in questi giorni accoglie la voglia di tornare in campo di Galabinov e Federico Ricci, oltre che ad alcuni appezzamenti di terreno circostanti. Una vicenda che era iniziata qualche settimana prima con un visita presso il palazzo comunale per controllare aspetti di tipo tributario, demaniale ed ambientale sull'area della Cittadella dello Sport.

Lo scorso 8 agosto l'ufficio territoriale spezzino dell'Agenzia delle Entrate ha richiesto al Comune di Follo la regolarizzazione catastale di quelle aree che erano state oggetto di contestazione. Entro la prima settimana di novembre le burocrazie, che sono state affidate al geometra Simone Cobianchi di Bolano, saranno concluse. Un iter che in questi mesi non ha mai impedito al club di utilizzare la struttura che era stata in verità dissequestrata già prima dell'inizio del campionato 17/18.



Passaggio già stabilito dunque, mentre rimane ancora da scrivere la pagina più corposa. Ovvero quella del rinnovo della convenzione per portare gli aquilotti in Val di Vara anche nelle prossime stagioni. Quella vecchia, siglata con la precedente amministrazione, scade infatti nel 2020. Negli scorsi giorni è andato in scena un primo contatto, definito esplorativo, tra il responsabile strutture del club Mauro Ferrara e la sindaca Rita Mazzi. "E' stato un incontro conoscitivo visto che entrambi siamo nuovi - spiega la prima cittadina - Per adesso non siamo scesi in dettaglio. Ho espresso chiaramente la massima disponibilità a trovare un nuovo accordo con lo Spezia Calcio. Per noi è un onore ospitarlo nelle nostre strutture".



Ingenti gli investimenti di Via Melara su quell'area dal 2014 in poi. Fu l'allora direttore generale Umberto Marino a scegliere di rompere ogni indugio e trovare un approdo certo, tra le incertezze per il Montagna e quelle del Ferdeghini dove il secondo campo ad undici dietro la tribuna non è mai sorto. Ora sarà il Comune di Follo da parte sua a mettere mano alla copertura della tribuna del campo principale, danneggiata in maniera seria dai venti di burrasca che a fine ottobre 2018 spazzarono tutta la provincia con raffiche fino a 170 km/h. Non solo sulla costa, anche l'entroterra dovette affrontare l'emergenza per la quale la Regione Liguria ha assegnato un contributo di 130mila euro a Follo. Di questi, 50mila saranno utilizzati per ripristinare le coperture in policarbonato sradicate dalla tormenta. Al prossimo incontro tutto questo sarà messo sul piatto di un accordo che si prevede in ogni caso pluriennale.