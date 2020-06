La società sportiva chiude, ma prima regala tutto alla Croce d'Oro

Cinque Terre - Val di Vara - Chiude i battenti la Società di pesca sportiva Devia Marina Pesca, che in questi anni ha sfornato diversi talenti. La piccola ma gloriosa società sportiva deivese passa la mano e lo fa con un ultimo gesto d'amore, donando tutto ciò che negli anni aveva costruito alla Croce D'Oro del borgo rivierasco. Sono note le difficoltà che hanno i piccoli gruppi sportivi nel riuscire a tenersi in vita, tra mancanza di giovani iscritti e aumento dei costi. La pandemia poi ha dato un colpo di grazia anche al grande impegno dei singoli nel tenere vivo la passione e la socialità che queste associazioni difendono.

"Il miglior modo per tener vivo il ricordo di tutti gli appassionati, sponsor, pescatori attivi e passati, era devolvere tutto ciò che possedevamo alla Pubblica assistenza del paese", spiegano i pescasportivi. Hanno così staccato un assegno di 3.200 euro, frutto di autofinanziamento dei soci, amici e sostenitori, che una delegazione degli ultimi presidenti della società ha consegnato ai volontari insieme al saluto e al ringraziamento a chi li ha sostenuti.