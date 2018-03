La Coppa Italia di rafting parte dalle rapide sul fiume Vara

Cinque Terre - Val di Vara - La stagione sportiva del rafting italiano si apre con un appuntamento internazionale. Da domani, 16 marzo e fino a domenica, 24 atleti della Federazione Italiana Rafting saranno in gara sul fiume Korana, nei pressi della città di Slunj, in Croazia alla European Rafting Cup, primo evento organizzato dalla neonata World Rafting Federation. Fondata lo scorso 26 gennaio a Belgrado (Serbia), la World Rafting Federation è presieduta da Danilo Barmaz, presidente della Federazione Italiana Rafting e tra i maggiori promotori della creazione di una Federazione Mondiale che si è costituita alla presenza del rappresentante italiano al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Ivo Ferriani.

Alla European Rafting Cup, saranno presenti i componenti dell’executive board della World Rafting Federation che, accanto a Danilo Barmaz, vede due vicepresidenti provenienti da Serbia e Turchia, il responsabile per lo Sport dalla Russia, quello degli Atleti proveniente dal Brasile e il tesoriere dall’Albania. Segretario generale della World Rafting Federation è l’italiano Matteo Benciolini.



Gli atleti della rappresentativa italiana all’European Rafting Cup di Slunj sono accompagnati dai direttori tecnici Paolo Benciolini e Stefano Pellin, dall’allenatore Felix Pirhofer e provengono da otto Club: ASD Addavì di Sondrio, DRD4 di Merano (Bz), Canoa Club Pescantina di Pescantina (Vr), Rafting Aventure di Villeneuve (Ao), Sesia Rafting di Vocca (Vc), ASV Sterzing e ASV Sterzing/Tigerle di Vipiteno (Bz) e Canoa Club Verona.

La nazionale metterà in campo 10 equipaggi nelle categorie Under 19 Donne e Uomini, Under 19 Mista, Under 23 Donne e Uomini, Under 23 mista e Senior Maschile. Il programma prevede domani, 16 marzo, le prove libere del percorso. Venerdì 17 marzo, le gare delle specialità Slalom e Testa-a-Testa (il match race del rafting). Domenica 18, chiusura con la prova di Discesa.



L’European Rafting Cup precede di una settimana il via alla stagione agonistica della Federazione Italiana Rafting che si apre con la prima prova di Coppa Italia in programma sabato 24 e domenica 25 marzo a Brugnato sulle rapide del fiume Vara per l’organizzazione del Centrosportavventura ASD.