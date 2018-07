Il Gottero in mountain bike, pronti cinque nuovi percorsi

Sabato 28 luglio l'inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone. Novanta chilometri in tutto, un'immersione sportiva nella storia del territorio.

Cinque Terre - Val di Vara - Cinque nuovi percorsi per agli amanti della mountain bike in quel di Sesta Godano. Gli 'Anelli del Gottero' saranno ufficialmente inaugurati sabato 28 luglio nell'ambito della giornata 'Attualità Monte Gottero, dalla Resistenza ai percorsi in mountain bike'.



Si tratta di cinque itinerari per mountain bike che attraversano il monte, amato dagli appassionati della natura e dell'outdoor anche per i meravigliosi panorami. I percorsi, 90 chilometri in tutto nel verde delle faggete e dei castagneti di montagna, sono suddivisi per diverse difficoltà e portano ad aprire uno sguardo anche sulla tradizione e la storia locali.



Il Monte Gottero infatti rappresenta da sempre un importante riferimento per le genti del territorio che qui trovavano rifugio nei momenti di pericolo e sostentamento nelle difficoltà quotidiane. Lungo i percorsi si ha occasione di osservare anche luoghi produttivi di interesse storico: vecchie carbonaie, luoghi di pastorizia, castagneti un tempo coltivati, essiccatoi.



I cinque anelli sono:



- via dei carrelli - strada ferrata storica dell'800 per il trasporto del legname e sfruttamento delle foreste, 32 km;



- anello di Giandì - 28 km fino ad un altitudine di 1250 metri s.l.m.;



- anello di Fontana Fredda 19 km



- anello di menage - 17 km



- anello del corno 14,5 km.



La partenza degli anelli è nella frazione di Chiusola, dove è possibile anche predere visione delle difficoltà. Ai bivi sono posti cartelli che segnalano la percorrenza. All'inaugurazione del 28 sarà presente l'assessore regionale Giacomo Giampedrone.