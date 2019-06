Il Circolo Follo sale in Serie D3 e va al tabellone regionale

Cinque Terre - Val di Vara - E’ la squadra B del Circolo Tennis Follo ad aggiudicarsi lo scontro al vertice diretto, previsto dall’ultima giornata del

campionato provinciale di Serie D4 femminile, con le “cugine” della squadra A follese (anche loro presentatesi al “match-clou” di Follo imbattute…come hanno addirittura chiuso le avversarie). Per l’occasione dapprima Francesca De Marco ha battuto per 2-1 l’austriaca Ursula Fasching con un estenuante 7-5 / 5-7 / 13-11, più agevole poi la vittoria per 2-0 di Alessandra Margiotta su Alice Mazzucato, con un 6-0 e 6-3. Inutile a quel punto un doppio che se no sarebbe stato decisivo. Immancabile la responsabile della federtennis provinciale Antonella Finazzi. "E’ stato duro anche dover battere in pratica delle compagne di squadra - ha commentato al termine il capitano della “B”, Sarah Brachter, texana di Houston - come sono quelle della “A”, ma l’importante è che si sia preso una grossa soddisfazione il circolo follese in generale, con due squadre forti ai primi due posti. Per quanto concerne la fase regionale, quando ci arriveremo ci concentreremo a dovere, per adesso godiamoci appieno questo gran bel momento".

Per la cronaca le altre componenti le due squadre erano Laura Garbini per quanto riguarda le vincitrici ed Eleonora Spella tra le avversarie. Va precisato che la definizione di compagine A a una e B all’altra sono state attribuite per pura necessità di differenziazione: non che ci fossero un primo complesso e un altro “secondario”. Ctf B dunque al tabellone regionale; nonché in D3. "Da noi il tennis - ha detto al termine il neoassesore allo Sport locale Pasquale Giacomobono - ha buon futuro davanti".