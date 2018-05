Gli studenti della D'Acquisto si cimentano nella fotografia

Cinque Terre - Val di Vara - Ottima iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Follo, dove tre classi, precisamente la Seconda A e B e la Terza A, hanno avuto la possibilità di trascorrere lo scorso mese una bellissima giornata sulla neve a Cerreto Laghi. La giornata è stata il premio vinto dai ragazzi all’interno del concorso “Quando la Neve fa Scuola”, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Invernali in collaborazione con il Ministero dello Sport, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Coni.



La partecipazione al concorso prevedeva la realizzazione di fotografie collettive, basate su temi inerenti la montagna, lo sport, la preparazione fisica, la prevenzione, l'alimentazione, le Olimpiadi, i valori dell’Olimpismo.

I ragazzi di Follo hanno inviato tre foto che si sono classificate ai primi tre posti della interessante iniziativa.

Tutto è stato perfetto: tanto sole, tanta neve e tanto divertimento: i ragazzi hanno potuto prendere confidenza con sport invernali come lo sci alpino e lo snowboard, sotto l’attenta e professionale supervisione dei maestri della Scuola di Sci Cerreto Laghi, per alcuni di loro poi è stata in assoluto la prima esperienza sulla neve.



Alla fine della giornata è rimasta a tutti, ragazzi ed insegnanti accompagnatori, la voglia di tornare in montagna il prossimo anno e tutti hanno espresso il desiderio di ringraziare la Fisi, in particolar modo il presidente Michele Torini Michele, il Ministero dello Sport, il Miur, il Coni, la scuola Sci Cerreto Laghi e la società degli impianti “Turismo Appennino Srl”, per un’iniziativa così bella e coinvolgente.