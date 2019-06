Gli arbitri di mezza Italia prendono il pallone e si sfidano alla Spezia

Cinque Terre - Val di Vara - La sezione della Spezia dell'Aia organizza nel weekend dell’8 e 9 giugno il 2° torneo di calcio a 5 “La Spezia a 5”. L’evento porterà nella città squadre provenienti da diverse sezioni arbitrali d’Italia, in particolare, oltre alle due formazioni spezzine scenderanno in campo gli arbitri di: Busto Arsizio, Carrara, Chiavari, Collegno, Genova, Mantova, Milano, Novi Ligure, Pinerolo e Varese.

La manifestazione prenderà il via con una cena a cui parteciperanno le varie Sezioni che pernotteranno nella città ligure, la sera di sabato 8 giugno presso il centro logistico dell’Aeronautica Militare a Cadimare, grazie alla disponibilità del comandante colonnello Massimiliano Lopes; questa serata sarà l’occasione per gli associati provenienti da tutta Italia di conoscersi e fare gruppo prima di sfidarsi l’indomani sul campo.

Le partite del torneo si disputeranno per tutta la giornata di domenica al complesso sportivo di Pian di Follo. Il presidente della sezione spezzina Loris Pedroni e tutte le altre persone coinvolte nell’organizzazione del torneo danno il loro benvenuto ai ragazzi che raggiungeranno la nostra città, nella speranza di un weekend di divertimento all’insegna della sportività e della correttezza.