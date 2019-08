Framura, ecco la marcia "Mare e monti di San Lorenzo"

Cinque Terre - Val di Vara - Si corre domenica la 14a edizione della marcia “Mare e monti di S. Lorenzo”, organizzata dell’associazione "Framura Turismo" in collaborazione con molti volontari e l’assessorato allo Sport del Comune di Framura. La corsa è prevista su un percorso della lunghezza di circa 12 chilometri, con partenza e arrivo dal piazzale della Chiesa di S. Lorenzo di Castagnola. Il percorso scende sino al torrente di Castagnola, arriva alla località Costa prosegue verso la località Foce del Prato, sino al Monte Serro, dove si possono godere dei panorami meravigliosi. Il percorso si svolge in gran parte su sentieri, immersi in boschi di lecci, pini marittimi, corbezzoli e tante altre varietà, dove si possono sentire i profumi intensi e inconfondibili della natura mediterranea. Il fondo stradale è misto ed in gran parte è naturale. Prevista anche una camminata non competitiva, aperta a tutti, su un percorso di circa 6 chilometri, sino alla piazza della località Costa di Framura, dove si trovano la Torre di guardia di epoca carolingia (Sec. IX) e la Pieve di S. Martino, e da cui si può godere lo struggente spettacolo del mare.



Lungo il percorso verranno allestiti tre punti di ristoro e assistenza ai partecipanti. Premi speciali sono previsti al meno giovane, alla meno giovane, al più giovane e alla più giovane. Una medaglia ricordo sarà consegnata a tutti i minorenni che arriveranno al traguardo. E' prevista una maglietta di cotone in omaggio a tutti i partecipanti con la scritta " Marcia mare e monti di S. Lorenzo”. Quest'anno è prevista anche la premiazione degli otto gruppi più numerosi con trofei e prodotti locali. All'arrivo frittelle di Castagnola, focaccia genovese e spaghetti preparati dai cuochi della festa di S. Lorenzo. Spiegano, trepidanti, gli organizzatori: "L'ultima edizione dello scorso anno, grazie anche alla qualità dell’organizzazione e alle bellezze del territorio attraversato, ha avuto un notevole successo con la presenza di oltre 250 partecipanti. Si spera quest'anno do confermare il successo degli scorsi anni. Molti partecipanti delle scorse edizioni hanno già manifestato la loro presenza". La sfida è aperta e in molti sono pronti a dare battaglia a Gaout Khalid dell’ASD Golfo dei Poeti, vincitore alla grande dell’ultima edizione.