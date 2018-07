Follo, Mordacci la spunta su Zucchello al terzo set

Cinque Terre - Val di Vara - Finale al cardiopalma al recente torneo di 4.a Categoria, limitato 4.3 e sponsorizzato da “Sport Evolution” di Arcola, del Circolo Tennis Follo.

La “finalissima” si risolve infatti al super-tiebreak con la vittoria di Marco Mordacci del Tennis Ceparana, il quale si impone ad Andrea Zucchello, atleta di casa: 3-6 / 6-1 / 10-4.



In semifinale, il vincitore aveva superato per 6-2 e 6-0 Leonardo Bertolini del Tennis Club Levanto, da parte sua il follese aveva avuto la meglio per 6-2 e 6-3 su Stefano Pasqualini del Villafranca in Lunigiana.

Folto pubblico per l’occasione, non mancavano il vicesindaco Felicia Piacente e nemmeno l’assessore allo Sport locale Benito Lazzoni, il consigliere del circolo Maurizio Spediacci e neppure il suo Direttore sportivo Maurizio Vallesi. Giudice arbitro immancabilmente Antonella Finazzi.

Prossime iniziative al Ctf adesso da metà settembre in avanti.