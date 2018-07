Finalmente pronta la palestra di Ceparana dopo il restyling

Questa sera l'inaugurazione in Via Indipendenza. Il sindaco Battilani: "Grazie alla pazienza delle società". E i ragazzi richiedenti asilo hanno sistemato tutta l'area esterna.

Cinque Terre - Val di Vara - Taglio del nastro questa sera a partire dalle 19.15 per l'inaugurazione della palestra comunale di Via Indipendenza, a Ceparana. I lavori hanno riguardato il "risanamento e adeguamento sismico di edificio comunale adibito a palestra" per

un importo di circa 150mila euro. Lavori partiti nel 2016 e terminati nell'aprile del 2018. Così il sindaco di Bolano, Alberto Battilani: "Stasera finalmente riconsegniamo alle società sportive della pallavolo del nostro Comune e alle altre associazioni che vorranno svolgere attività compatibili uno spazio importante e molto atteso: gli interventi realizzati consentiranno l'utilizzo della struttura in piena sicurezza. Un ringraziamento particolare oltre che alle società sportive della pallavolo femminile e maschile per il disagio che hanno avuto nel periodo che ha riguardato l'esecuzione dei lavori va ad Angelo Avallone e ai ragazzi richiedenti asilo che hanno sistemato tutta l'area esterna - giardino adiacente all'immobile e che potrà anche questa essere usata".