Felpe e zaini nuovi per i canottieri speciali

Cinque Terre - Val di Vara - Nei giorni scorsi presso la sede della Società Canottieri Velocior si è svolta la cerimonia di consegna da parte della Croce Rossa di Follo di nuove felpe e zaini ai Canottieri Speciali del Sodalizio spezzino presieduto da Domenico Rollo.

La Presidente Felicia Piacente accompagnata dai Volontari Silvana Sauro e Fiorella Rossi ha sottolineato l’impegno e l’importanza di questa disciplina e ha ringraziato i canottieri, i tecnici, dirigenti e volontari che con il loro impegno, sorrisi e gioia riempiono il cuore di tanta serenità e danno tanta forza a tutti noi per essere al vostro fianco e sostenervi per quanto possibile. La Croce Rossa di Follo ha risposta alla richiesta del Settore Canottaggio Speciale di materiale sportivo per affrontare la nuova stagione remiera organizzando una iniziativa per raccogliere fondi ed acquistare felpe e zaini.

I Canottieri emozionati non stavano più nella pelle per la piacevole sorpresa ed hanno ricevuto dalle mani dei volontari della Croce Rossa di Follo il materiale sportivo chiamati uno ad uno, Virginia Dalcielo, Gloria Cattani, Federica Granato, Aurora Maggiani, Adele Gasparri, Mara e Marisa Carrozzo, Francesco Nieri, Andrea Ciancio, Zanetti Giovanni, Luca Sommovigo, Luca Tedeschi, Michele Fedi, Mattia Andreoni, Fabio Battolla, Matteo Figlioli, Gigi PIch, Pino Cocco, Daniele Giacomazzi, Paola Batoli, Michela Donati, il tecnico Rebecca Corsoni ed i dirigenti di settore Caterina Fulciniti e Elisabetta Podestà.

A conclusione a nome del Gruppo Pino Cocco ha ringraziato tutta la Croce Rossa di Follo per essere vicino concretamente nel sostenere il lavoro e l’impegno della nostra attività ed ha sottolineato importanza di avere come partner Speciale una Associazione così importante che ci sostiene in ogni occasione anche nlle iniziative Special Olympics come avvenuto negli anni passati con eventi sportivi nel Comune di Follo e ha concluso rinnovando l’invito a collaborare alla 2° Festa Nazionale del Canottaggio Speciale “ Tutti sulla Stessa Barca” che si terrà nel Parco di Follo nei giorni 26 e 27 maggio prossimo. Primo appuntamento della stagione, sabato 24 Febbraio alla Missione di Sarzana con il 1° Meeting Nazionale di Indoor Rowing La Missione Sportiva – 3° Trofeo Silvia Bersezio.