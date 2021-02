Escursioni a Zignago, Monterosso e Bonassola con le guide Agael

Cinque Terre - Val di Vara - L'Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (AGAEL), sabato 6 e domenica 7 marzo – in occasione delle “Giornate della Guida AGAEL” – propone un programma di escursioni gratuite per scoprire la ricchezza delle Aree Protette e della Rete Escursionistica della Liguria.

Sarà un’ampia scelta di escursioni, dal Levante al Ponente, accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche liguri aderenti all’Associazione che si svolgeranno nel rispetto delle normative Covid.

L'obiettivo è incentivare il turismo e la mobilità sostenibile, far conoscere la figura professionale della guida ambientale escursionistica e presentare ai partecipanti AGAEL (Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria), realtà che riunisce le Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) abilitate e residenti in Liguria.

Nella nostra provincia saranno proposte quattro diverse escursioni:

sabato 6 marzo “Di borghi fatati, uliveti e paesi fantasma” GAE Marina Chella 366 1963361

sabato 6 marzo “Anello di Monterosso” GAE Inge Thorwart 380 5076794

sabato 6 marzo “ I sentieri vista mare tra Levanto, Montaretto e Bonassola” GAE Heidi Pfeiffer 340 8985401

domenica 7 marzo “Zignago, tra natura e storia” GAE Andrea Pucci 339 7249158

Maggiori informazioni sull’Associazione e sulle escursioni che verranno proposte si possono trovare sul sito web www.agael.org e al profilo Facebook https://www.facebook.com/AssociazioneGuideAmbientaliEscursionisticheLiguria