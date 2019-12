Domenica a Riccò è di scena la Noble Art

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 15 dicembre, alle ore 17:00, si terrà nel Palazzetto Comunale di Riccò del Golfo una manifestazione pugilistica che vedrà impegnati numerosi atleti sia della nostra Provincia che delle regioni limitrofe.

L'organizzazione dell'evento è a cura di due società pugilistiche della Spezia, Il Club scuola Pugilistica Spezzina e Round Zero Gym, le due più giovani associazioni sportive dilettantistiche della Noble Art della nostra provincia, grazie alle quali il 2019 si concluderà con ben tre manifestazioni di boxe provinciali, due tenutesi a Prati di Vezzano, presso il Palazzetto ottimamente gestito dalla Polisportiva Prati, ed una appunto a Riccò del Golfo, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, in primis degli Assessori Paolo Taddei e Silvia Ravecca; ricordiamo che primo merito di questa amministrazione è stato quello, una volta insediatasi, di portare a termine e rendere operativo il bellissimo Palazzetto dello Sport, che sembrava destinato a rimanere una delle tante opere incompiute del nostro Paese.

A salire sul quadrato, dopo le presentazioni di rito, saranno Klaus Hysaj (ASD Il Club) un giovane esordiente di cui si parla un gran bene, che affronterà un forte atleta del Samurai Fight Club di Firenze, Paolo Simoncini (Round Zero Gym), altro giovane esordiente che, in un derby locale, affronterà Roberto Zhivani, esordiente dello Sport Club Virtus, Martino Davide (Sarzana Ring), che sarà opposto ad un atleta del Samurai Fight Club Firenze, società di cui fa parte anche il contender di Marco Martinelli (Grifo Boxe Rapallo), accompagnato dai tecnici Toma Baric e Sandro Giannasi; Round Zero Gym porterà tra le sedici corde anche Giacomo Corvi, reduce da una bella vittoria, e il figlio d'arte Leonardo Riccardi, giovane promessa spezzina; per loro avversari del Trionfo Genovese e della Pugilistica Carrarese. Per la scuola Pugilistica Spezzina Il Club potremo vedere all'opera anche Fabio Natale, atleta di esperienza che non smette di stupire gli addetti ai lavori per la continua crescita che mostra in ogni appuntamento sportivo. A completare la serata saranno lo spezzino Giacomo Natale, tesserato con la Boxe Stiava, che affronterà il pisano Gervasi (Pugilistica Bartolomei) e lo spezzino di adozione Davide Baric (Grifo Boxe Rapallo) che affronterà un atleta della Global Gym Boxe Tre del M° Alessandro Boncinelli.

Si preannuncia quindi una bellissima giornata di sport per la quale, oltre la già citata amministrazione comunale di Riccò del Golfo, ai Tecnici Marco Valdettaro e Luca Riccardi, “anime” rispettivamente della ASD Il Club scuola Pugilistica Spezzina e Round Zero Gym, un doveroso ringraziamento va agli sponsor: Birreria "Bar O'Netto" Snc, via Malborghetto 4/6, Riomaggiore SP - Nuova IN.CA Srl, Via San Gottardo 5, Sarzana SP - Centro Ottico Giacomelli, via San Cipriano 19/21, La Spezia SP - Farmacia della Marina di Usberti Pierangelo e C. Snc, Via Buonviaggio 149, La Spezia SP - Panificio Artigiano di Sommovigo Tiziano, Via Biancamano 111, Pitelli SP, viale San Bartolomeo 695, La Spezia - Casa dell'Avvolgibile di Roffo Jacopo, via XX Settembre 180, La Spezia SP - Toplink Srl, Via Brigate Partigiane 97, Follo SP - SKI Store di Capaccioli Marco, Via Sarzana 103, La Spezia – Bar Tabacchi Andrea Barli, viale San Bartolomeo 1147, La Spezia.