Dalla Spezia a Savona in mountain bike sull'Alta Via dei Monti Liguri, l'impresa di Andrea e Alessandro

Cinque Terre - Val di Vara - Um'impresa sportiva per rilanciare le bellezze di un territorio. Quattro giorni intensi per ricordare quanto la Liguria possa incantare chi decide di godersela tutta. E' l'idea di Andrea Segreti e Alessandro Colo’ hanno percorso in questi giorni l’intera Alta Via dei Monti Liguri, da Ventimiglia alla Spezia.

Quattro giorni di intense emozioni tra bellezze naturali e scenari da togliere il fiato, borghi ricchi di storia e tradizioni, il tutto “condito” da un tracciato ideale per un viaggio in sella alla propria Mtb, tradizionale o ebike, un percorso stupendo ideato da Claudio Simonetti e scaricabile in formato “gpx” direttamente dal sito Ospitalità Alta Via.

Una passione senza tempo che non sente la fatica, ma vive delle bellezze della nostra Liguria.

Nel raccontare l'impresa Andrea, dalla pagina social "Andrea Guida Mtb Cinque Terre e Provincia" spiega: "In compagnia dell’amico Alessandro, ho percorso l’intera Alta Via dei Monti Liguri, da Ventimiglia alla Spezia. L’idea è quella di proporre presto un tour che ricalchi, grossomodo, il nostro viaggio, un tour adatto a tutti e aperto a un numero ristretto di partecipanti".