Continua a Follo il successo del circuito nazionale-amatoriale Tpra

Cinque Terre - Val di Vara - Alla coppia composta da Alessandra Margiotta e Maurizio Vallesi la prima edizione a Follo del Trofeo “Fit Master Dunlop”, competizione del circuito amatoriale nazionale Tpra, di doppio misto (per giocatori con classifica 4.2). La Margiotta e Vallesi hanno chiuso il torneo a punteggio pieno con sei successi su altrettante gare. Superato in combattuta finale giocata sulla distanza di un solo set, come d’altronde l’intero torneo, il mai domo tandem costituito da Ursula Fasching e Andrea Zucchello. In precedenza, nelle semifinali, Margiotta e Vallesi s’erano imposti ad Antonella Finazzi e Luca Calcagnini; Fasching e Zucchello a Serena Bertoli e Federico Tincani. Successo organizzativo del Ctf, che peraltro non smette di crescere dai tempi dell’alluvione datato 2011, ma più in dettaglio e partendo dalle eliminatorie…



Girone A: Fasching/Zucchello-Garbini/Ceccaroni 4-6, Bertolini/Fontanella-Francesca/Roberto De Marco 6-3, Garbini/Ceccaroni-Finazzi/Calcagnini 0-6, Fasching/Zucchello-Bertolini/Fontanella 6-0, Francesca/Roberto De Marco-Finazzi/Calcagnini 0-6, Bertolini/Fontanella-Garbini/Ceccaroni 1-6, Francesca/Roberto De Marco- Fasching/Zucchello 0-6, Finazzi/Calcagnini- Bertolini/Fontanella 6-5 (7-5), Garbini/Ceccaroni- Francesca/Roberto De Marco 6-3, Finazzi/Calcagnini- Fasching/Zucchello 2-6.



Classifica: Fasching/Zucchello, Finazzi/Calcagnini e Garbini/Ceccaroni 4-6, Bertolini/Fontanella 2, Francesca/Roberto De Marco 0.



Girone B: Ratti/Spella-Weron/Canessa 6-4, Carretti/Gasparro-Bertoli/Tincani 1-6, Weron/Canessa-Margiotta/Vallesi 1-6, Ratti/Spella- Carretti/Gasparro 6-1, Bertoli/Tincani-Margiotta/Vallesi 1-6, Carretti/Gasparro-Weron/Canessa 1-6, Bertoli/Tincani- Ratti/Spella 6-3, Margiotta/Vallesi-Carretti/Gasparro 6-0, Weron/Canessa-Bertoli/Tincani 2-6, Margiotta/Vallesi-Ratti/Spella 6-2.



Classifica: Margiotta/Vallesi 8, Bertoli/Tincani 6, Ratti/Spella 4, Weron/Canessa 2, Carretti/Gasparro 0.



Semifinali

Alessandra Margiotta/Maurizio Vallesi e Antonella Finazzi /Luca Calcagnini/ 6-0; Ursula Fasching/Andrea Zucchello-Serena Bertoli/ Federico Tincani 6-2.



Finale

Vallesi/Margiotta-Zucchello/Fasching 6-4.



Plauso particolare infine al Circolo Tennis Follo che crede in questa formula sposata dalla federtennis italiana. In questo circuito promosso dalla Fit, in pratica gli amatori vengono trattati alla stregua di professionisti, valorizzati con tornei di respiro nazionale e un sito adeguato. L’operazione è innovativa e di enorme portata poiché interessa i tennisti 4.a categoria, i non classificati o mai classificati, ovvero il motore del movimento tennistico. Un vero e proprio scossone all’ambiente del tennis amatoriale destinato, si direbbe, ad allargare ulteriormente un campo già cresciuto esponenzialmente nell’ultimo decennio.