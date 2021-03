Circolo Tennis Follo, la coppia Vallesi-Pietrelli vince il doppio misto

Cinque Terre - Val di Vara - In piena crisi pandemica uno degli sport che praticamente non si è mai fermato è il tennis che ogni weekend mette in campo centinaia di appassionati che stanno provando a ritagliarsi un posto al sole a livello regionale e nazionale nel circuito del campionato italiano Tpra amatoriale, esploso a tutti i livelli in modo inaspettato. Maurizio Vallesi e Alessandra Pietrelli si aggiudicano nella categoria doppio misto la tappa che si è svolta con una perfetta organizzazione al Circolo Tennis Follo superando in finale la coppia formata da Andrea Zucchello e Ursula Fasching. Un macth combattuto all’ultimo punto che si è risolto al tie-briek, dopo due set avvincenti che hanno esaltato i quattro tennisti, tutti appartenenti, alla società di casa, sempre più in crescita in tutte le categorie. Vallesi e Pietrelli in semifinale avevano avuto ragione nettamente della coppia formata da Costanza Corbani e Francesco Bregoli, mentre Fasching

e Zucchello si erano sbarazzati di Laura Garbini e Enrico Ceccaroni- Al termine le premiazioni a cura dei dirigenti di casa, il team manager Sandra Ricciardone e il responsabile logistico Marco Vasoli. Intanto sono iniziati i tornei regionali, dove la squadra D1 del Follo ha vinto con Chiavari 4-0 e perso a Recco 1-3. I giallo azzurri in campo:

Nicolas e Ivan Bacigalupi , Matteo Antonietti, Luca Maccione, Emanuele Belloni e Cristian Gallo.



Ecco i risultati.

Quarti di finale: Fasching/Zucchello-D’Agostino/Lettieri 4/1 4/2, Garbini/Ceccaroni-Melluso/Lorè 4/2 4/0, Pietrelli/Vallesi-Boccardi/Bratcher 4/1 4/0, ReginaliAtzeni/Ratti-Corbani-Bregoli 0/4 0/4



Semifinali: Fasching/Zucchello-Garbini/Ceccaroni 4/2 4/2, Pietrelli/Vallesi-Corbani/Bregoli 4/1 4/0. Finale: Fashing/Zucchello-Pietrelli-Vallesi 2/4, 4/1, 4/7. Il prossimo appuntamento a Follo è previsto sabato e domenica con il doppio femminile sempre per il circuito