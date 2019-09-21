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Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Settembre - ore 10.00

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Cinque Terre Walking Park, i prossimi appuntamenti

Cinque Terre Walking Park, i prossimi appuntamenti

Cinque Terre - Val di Vara - Porsegue anche a settembre il Cinque Terre Walking Park. Il calendario delle escursione alla scoperta della rete sentieristica del Parco con guide esperte, gratuite per i possessori della Carta servizi Cinque Terre Card

21 SETTEMBRE – PEDALANDO NEL PARCO/CYCLING AROUND THE PARK
E-BIKE* TOUR** LEVANTO – COLLA – FEGINA – MONTEROSSO – COLLA – CHIESANUOVA – LEVANTO – H: 16,30 LEVANTO CINQUE TERRE POINT - STAZIONE FS/TRAIN STATION MAX 8 PAX – DURATA/DURATION H 3,00 – LIVELLO/LEVEL: MEDIO/MEDIUM

22 SETTEMBRE – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI RIOMAGGIORE – RIOMAGGIORE CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

23 SETTEMBRE – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI VERNAZZA – VERNAZZA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

24 SETTEMBRE – I LIMONI ED I VIGNETI DI MONTEROSSO - LEMONS AND VINEYARDS OF MONTEROSSO

TREKKING* A MONTEROSSO/ IN MONTEROSSO - MONTEROSSO CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS – TRAIN STATION H: 10,00

25 SETTEMBRE– STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI MANAROLA –MANAROLA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

26 SETTEMBRE – I SANTUARI DELLE CINQUE TERRE/ THE SANCTUARY OF CINQUE TERRE

TREKKING * VERNAZZA – REGGIO – VERNAZZA – VERNAZZA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:09,30

27 SETTEMBRE – CAMMINANDO … SUL MARE / OVERLOOKING THE SEA – SVA

TREKKING* CORNIGLIA - VERNAZZA– CORNIGLIA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:09,00 - SOLO PER POSSESSORI DI CINQUE TERRE CARD/ONLY WITH CINQUE TERRE CARDS

28 SETTEMBRE – IL CAMMINO MILLENARIO/THE THOUSAND YEAR PATH

TREKKING* LEVANTO-MONTEROSSO – LEVANTO CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:08,30

29 SETTEMBRE – LE VITI DELLE CINQUE TERRE – THE CINQUE TERRE VINEYARDS

AZIENDA AGRICOLA POSSA - TREKKING* RIOGIUGNORE– RIOMAGGIRE CINQUE TERRE POINT POINT LOC. LAVACCIO H: 10,00

30 SETTEMBRE – LE VITI DELLE CINQUE TERRE – THE CINQUE TERRE VINEYARDS
AZIENDA AGRICOLA CROVARA - TREKKING* MANAROLA– MANAROLA CINQUE TERRE POINT POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

*DEGUSTAZIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA OPTIONAL WINE TASTING FOR A FEE. RESERVATION REQUIRED

LE ESCURSIONI GUIDATE SONO COMPRESE NELLA CINQUE TERRE CARD. PER I NON POSSESSORI IL COSTO E' DI € 6,50

THE TOURS/EXCURSIONS ARE FOR FREE FOR CINQUE TERRE CARD OWNER AND COST € 6,50 PER PERSON FOR THE NON-OWNERS

E' OBBLIGATORIO L'USO DI SCARPE DA TREKKING

IN CONDIZIONE DI METEO AVVERSE IL CALENDARIO POTRA' SUBIRE MODIFICHE

APPROPRIATE FOOTWEAR ARE MANDATORY

IN CASE O BAD WEATHER THE TOUR/EXCURSION COULD BE CANCELLED

** E-bike= bicicletta a pedalata assistita. Incluso nel tour: caschetto e una bottiglietta d'acqua. E' obbligatorio indossare capi sportivi e scarpe da ginnastica (non saranno ammessi partecipanti con infradito, sandali o scarpe con il tacco). L'età minima richiesta per partecipare al tour è di 14 anni compiuti. In caso di condizioni meteo avverso l'escursione potrebbe essere cancellata/E-bike=pedal-assist bicycle. The excursion includes: helmet and a bottle of water. Appropriate sportswear and footwear are reccomended (no flip flop or sandal or high-hill shoes). Minimum age of the partecipants 14y. In case of bad weather the tour cuold be cancelled.

http://www.parconazionale5terre.it/man_dettaglio_man.php?id=2238

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