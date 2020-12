Avvicinare i giovani agli sport fluviali, nuovo progetto a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Tirreno Power e l’Associazione CentroSportAvventura di Brugnato collaboreranno dal prossimo anno in un progetto di avvicinamento agli sport fluviali e all'autosoccorso alluvionale dedicato ai ragazzi della Val di Vara. Saranno coinvolti in un percorso di inclusione sociale anche i ragazzi ospitati nella casa-famiglia presente sul territorio. Il progetto prevede corsi di rafting e sport fluviali e diverse iniziative di socializzazione. Gli operatori del Centro andranno inoltre nelle scuole per raccontare agli studenti come funziona il soccorso nei corsi d'acqua condividendo l’esperienza della scuola nazionale di soccorso fluviale-alluvionale Rescue Project che ha sede presso il centro stesso.