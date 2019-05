Al Moltedi inaugurazione della copertura mobile sulla pista di atletica

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà inaugurata sabato 11 maggio, con una breve cerimonia in programma a partire dalle ore 11, la copertura mobile installata nei giorni scorsi sulla pista di atletica dell’impianto sportivo “Raso-Scaramuccia”, in località Moltedi, per consentire agli atleti della “Ginnastica Levanto 1907” di svolgere gli allenamenti anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. La tensostruttura (16 metri di lunghezza, 8,15 di larghezza e 3,20 di altezza) è stata collocata nel tratto della pista retrostante l’area in cui si posizionano i blocchi di partenza per le gare di velocità ed è frutto di un investimento di 22 mila euro effettuato direttamente dal Comune. All’inaugurazione interverranno il sindaco Ilario Agata, il suo vice e assessore allo Sport, Luca Del Bello, e il presidente della “Ginnastica”, Mario Bonnet. La cerimonia si concluderà con il tradizionale brindisi beneaugurante.