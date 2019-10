Accademia Arti Marziali, partono i corsi a Follo

Cinque Terre - Val di Vara - L'Accademia Arti Marziali della Spezia comunica che in data 10 ottobre, ha aperto i corsi nel comune di Follo presso la struttura polivalente di Piazza Garibaldi sopra la sede della Croce Rossa. La Asd Accademia arti marziali La Spezia, fa parte delle associazioni sportive più antiche e longeve della Provincia della Spezia. Nata nel 1962 come Samurai Club, rinominata poi nel 1996 Accademia Arti Marziali della Spezia, promuove le discipline del karate, Judo e Ju jitsu, grazie all’ idea e all' iniziativa del maestro 6° Dan, nonché presidente, Sauro Soliani, conquistando negli anni trofei a livello nazionale e internazionale, divenendo uno dei punti di riferimento per le arti marziali nella provincia, sfornando negli anni Atleti di livello nazionale e internazionale.



Attualmente, l'accademia, ha la propria sede principale presso il PalaMariotti, dove si allenano ogni giorno più di cento atleti tra adulti, ragazzi e bambini. In data 10 ottobre l’accademia ha deciso di aprire una sucursale nel comune di Follo, per permettere ed agevolare, la pratica delle discipline marziali anche a chi risiede, oltre che nel comune di Follo, anche nei comuni limitrofi come ad esempio: Bolano, Pian Di Madrignano, Calice, Beverino e Albiano. Attualmente le discipline insegnate e praticate saranno quelle del Judo, del Ju Jitsu e difesa personale, quest’ultima sarà dedicata ai ragazzi e adulti. Ad affiancare il maestro Sauro Soliani, ci saranno istruttori e allenatori qualificati, riconosciuti dalla federazione olimpica (F.I.J.L.K.A.M) e dal C.O.N.I. I corsi si terranno il Martedì e il Giovedì dalle 18: 15 alle 20.30. Le lezioni sono aperte dai bambini a partire dai 6 anni, fino agli adulti senza limiti di età. Per informazioni: 329 561 5582