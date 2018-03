A tutto tennis, Follo ufficializza le sue squadre

Cinque Terre - Val di Vara - Circolo Tennis Follo ai nastri di partenza. Il club tennistico follese ha allestito le proprie squadre per la partecipazione ai vari campionati che l’attendono nel 2018, prima a partire domenica prossima quella di Serie D, a Vado Ligure contro la squadra A del Circolo Tennis Vado. Ma vediamo la composizione appunto delle varie compagini del Ctf cominciando dalla sezione maschile.



Serie D1

Bacigalupi Ivan categoria 3.1, Bacigalupi Nicholas 4.3, Bausani Marco 3.5, Gallo Cristian 3.1.



Serie D3

Borzonasca Antonio 4.1, Capasso Roberto 4.2, Cupini Matteo 4.1, Magnani Simone 4.2.



Serie D4

Moretti Lorenzo, Ratti Matteo, Scattina Riccardo.



Under 10

Andretti Cristian, Sartori Edoardo, Sartori Giovanni, Parentini Mattia.



Venendo poi al settore femminile: Serie D4 - Mazzucato Alice, Sassi Margherita, Spella Eleonora e l’austriaca Ursula Fashing; Under 14 - Nicole Grisolia e Susanna Pastine. Altresì due i tornei già in preparazione presso il sodalizio, si tratta “Under” per le categorie U10/U12/U14 maschili e femminili che andrà dal 31 marzo all’ 8 aprile e del Memorial “Enzo Simonelli” per le le categorie 3.a e 4.a maschili, che durerà dal 28 aprile al 6 maggio. Infine il circolo di Follo sta organizzando una gita a Montecarlo in occasione del famoso “Rolex Master 1000”, il 18 aprile, per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 346 - 0211729.