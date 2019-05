A Bertola e Stefanini il Memorial "Enzo Simonelli" del Circolo Follo

Cinque Terre - Val di Vara - Una finale al cardiopalma e un’altra che ha sorriso al beniamino di casa, nel complesso il Memorial “Enzo Simonelli” che anche quest’anno il Circolo Tennis Follo ha dedicato al suo indimenticato presidente venuto a mancare nel 1993, non poteva andare meglio. Ben sessantasette dicesi 67 gli iscritti. Ma andiamo con ordine…

Nella 3.a Categoria a Nicola Bertola del Circolo Tennis Spezia, dopo due estenuanti (ma proprio per questo pure assai entusiasmanti) ore di gioco, la “finalissima” con Michelangelo Benedetti del Tennis Club Massa, sconfitto per 6-4/3-6/6-4: superati in semifinale Faraca e Cesare entrambi del River Sporting Club, Benedetti ha avuto la meglio su Cesare per 7-5 e 6-2, Bertola su Faraca per 6-1 e 6-3.

Nella 4.a Categoria invece l’unico “neo” se vogliamo della competizione, nel senso che alla fine ha dovuto dare “forfait” quell’ Alessio Sciaccaluga la cui presenza avrebbe garantito una sorta di “derby interno” a mo’ di finale, fra lui e Massimiliano Stefanini; comunque a quest’ultimo, a sua volta “pupillo” del pubblico locale, la vittoria data l’indisposizione di Sciaccaluga. Peraltro ragguardevole il cammino di Stefanini verso il successo, con “vittime” tennisti quali Spediacci, Invidia e quel Manicardi battuto in semifinale per 7-5 e 6-4. Da parte sua Sciaccaluga s’era imposto a Lorenzetti per 6-2 e 6-3.

Al termine premiazioni a cura del gestore del circolo Maurizio Vallesi, di Silvano Simonelli padre del commemorato Enzo e di Andrea Tartarini del Jux Tap, sponsor dell’evento. Il Giudice Arbitro era Antonella Finazzi.