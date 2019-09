"Antichi Sentieri bike", in Val di Vara una valanga di mountainbikers

Cinque Terre - Val di Vara - Avrà inizio domenica 8 settembre il primo raduno MTB "Antichi Sentieri bike" che animerà i sentieri della Val di Vara, con partenza in località Suvero. L'evento è organizzato dall'A.S.D. Antichi Sentieri Liguri, associazione sportiva dilettantistica fondata da ragazzi animati dalla passione per il territorio e lo sport, con lo scopo di recuperare e salvaguardare l'entroterra spezzino rendendo fruibile tutto l'anno i sentieri e le mulattiere per escursioni a piedi, a cavallo o in bici. A sostegno di tale intento, l'intero incasso della manifestazione organizzata sarà utilizzato per la pulizia ed il mantenimento della rete sentieristica.



Obiettivo di questa giornata è quello di far conoscere le bellezze naturali dei paesi e del territorio della Val di Vara, sottolineando l'importanza di garantirne nel tempo una manutenzione ed un monitoraggio continuo. Risulta, infatti, necessario un ripristino sostanziale della rete sentieristica e una manutenzione dell'area boschiva per la loro preservazione e per garantirne una fruizione corretta a tutti.



Le amministrazioni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta Vara sul cui territorio comunale si sviluppa il percorso sentieristico del raduno, hanno concesso il proprio patrocinio alla manifestazione. Da segnalare inoltre che proprio sul tema del recupero e valorizzazione della sentieristica si terrà venerdì 6 settembre alle 18 presso la struttura del Castello di Madrignano di Calice al Cornoviglio la conferenza “La rete sentieristica della Val di Vara: il progetto GAL. Facciamo il punto sulla situazione“, evento organizzato dal Comune di Calice al Cornoviglio in collaborazione con il consorzio "Il Cigno”.



L'iscrizione è aperta a tutti ed ha un costo di € 12; per i primo 200 iscritti verrà consegnato in omaggio un pacco gara. A seguito dell'evento, seguirà il "Raviolo - Party" per tutti i partecipanti ed i familiari che effettueranno la prenotazione obbligatoria al prezzo di €15. Il ritrovo per la partenza è alle 7.30/8.45 presso Cuccaro Club, via Campo Picchiara 150- loc. Suvero. Per informazioni sull'evento e sulle iscrizioni potete visitare la pagina Facebook "Antichi Sentieri Liguri", scrivere una mail all'indirizzo antichisentieriliguri@gmail.com oppure contattare uno di questi numeri:

Davide 342 6633203, Diego 3471362672, Alberto 338 6174011.