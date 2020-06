Zignago, l'opposizione vuole chiarezza sul 5G

Cinque Terre - Val di Vara - L'opposizione consiliare di Zignago vuole vederci chiaro sull'eventuale arrivo della tecnologia 5G nel comune montano della Val di Vara. Attraverso un'interrogazione, i consiglieri Brendani e Pisoni vogliono sapere da Palazzo civico "se corrisponde al vero che a Zignago verrà implementata la tecnologia 5G" e, in caso di risposta affermativa, quali accordi sono stati intrapresi e con quali ditte di telefonia e se il Comune di Zignago intende sottoscrivere contratti che prevedano vincoli temporali e penali in caso di recessione dal contratto". I consiglieri di minoranza chiedono altresì "se la giunta comunale non ritenga opportuno interpellare i cittadini prima di assumere situazioni che potenzialmente potrebbero recare danno alla salute e alla qualità della vita dei cittadini di Zignago". I medesimi consiglieri, con un'altra interrogazione, chiedono poi lumi sull'erogazione dei buoni spesa, in particolare vogliono sapere "se corrisponde al vero che a Zignago i buoni spesa sono stati assegnati arbitrariamente a persone che non si trovano in stato di indigenza e che presentano indicatore Isee elevato".