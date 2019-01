Viabilità in Val di Vara, Battistini porta il tema in consiglio regionale

Cinque Terre - Val di Vara - "La situazione critica del ponte a Beverino, sulla SP 17, e la difficile situazione della viabilità in Val di Vara sono stati oggetto di un nostro intervento in Consiglio Regionale. Abbiamo infatti chiesto le intenzioni di Regione Liguria, anche alla luce della richiesta di aiuto del presidente della Provincia, Cozzani, circa un aiuto economico e progettuale per il ripristino della viabilità interrotta a causa dei problemi al ponte". Lo rende noto il consigliere regionale del gruppo Rete a sinistra/LiberaMente Liguria, Francesco Battistini.



"La risposta ricevuta - prosegue Battistini - è stata piuttosto interlocutoria, anche se non negativa rispetto alle richieste. E’ infatti chiaro che, a oggi, le uniche risorse economiche siano i circa 100.000 euro, messi a disposizione dalla Provincia per i lavori necessari al ripristino parziale, a senso unico e con limitazioni di portata, della viabilità. L’assessore Giampedrone ci ha confermato l’intenzione di intervenire non appena individuato il percorso istituzionale da seguire, considerato che, trattandosi di ordinaria amministrazione, i canali a cui accedere per trovare le risorse economiche siano più limitati, escludendo, per esempio, l’utilizzo dei fondi generati dalle accise sui carburanti. A oggi, dunque, manca una progettazione per l’intervento, la cui valutazione economica si aggira, secondo stime, intorno a 1.200.000 di euro. Abbiamo naturalmente chiesto all’assessore di essere informati tempestivamente degli sviluppi e, non appena definito, del percorso che si intendera’ intraprendere per il reperimento dei fondi necessari".