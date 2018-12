Viabilità, Battistini alla Regione: "Alla Provincia venga data risposta, così non si va avanti"

Cinque Terre - Val di Vara - "Sul Ponte di Cavanella la richiesta di aiuto del Presidente della Provincia della Spezia, Giorgio Cozzani, alla Regione merita una risposta positiva. Per questo alla ripresa delle attività aggiungerò all’interrogazione sull’argomento, che ho depositato a dicembre, un Ordine del Giorno". Lo scrive in una nota Francesco Battistini consigliere regionale di Rete a sinistra Liberamente.

"La richiesta sarà semplice: ascoltare l’appello lanciato dal Presidente Cozzani e dar seguito alla sua richiesta - aggiunge nella nota -. È importante che la Regione Liguria provveda a stanziare, in favore della Provincia spezzina, le risorse economiche necessarie al fine di ripristinare un tratto di viabilità che è davvero di importanza primaria. Certo, questa soluzione è finalizzata a dare una risposta immediata ed emergenziale ma occorre riflettere sulla necessità di abrogare la riforma Delrio e tornare ad avere Enti provinciali funzionanti e dotati della necessaria copertura finanziaria. Non è un caso che oggi ci troviamo sempre più a misurarci con una viabilità trascurata e con edifici scolastici dalla scarsa manutenzione. Così non si può andare avanti".