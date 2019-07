Veschi: "Moggia passato al centrodestra". L'Anpi 'difende' il sindaco

Cinque Terre - Val di Vara - Offensiva social di Moreno Veschi, referente provinciale dei Articolo 1, già segretario del Pd spezzino. Nel mirino dell'esponente del centrosinistra c'è il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, rieletto maggio lo scorso maggio come candidato del centrosinistra. “Mi venivano all'orecchio voci di un avvicinamento di Moggia alla destra regionale – racconta Veschi -. Lo chiesi a dei compagni del luogo che mi smentirono quelle voci. Ingenuità forse favorita dalla ambiguità degli atteggiamenti politici del Moggia. Perché è stato rilevato dai fatti che in quelle voci c'erano molte verità. Ho visto che con Moggia sono stati eletti anche esponenti del Pd. Ma Moggia è stato proposto da Peracchini come vice presidente del Parco delle Cinque Terre (carica andata poi alla sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, ndr) perché vicino al centrodestra. Voltagabbana che fa il salto della quaglia e non riesce manco a farsi eleggere. Nelle votazioni è stato sconfitto.La spregiudicatezza spesso non da i frutti sperati”.

Un fendente Facebook che non ha mancato di incassare l'approvazione di una serie di esponenti dell'area progressista, quali il consigliere regionale Pd Juri Michelucci, l'ex assessore monterossino Ivo Ciuffardi, il pastoriniano Michele Fiore, già assessore a Lerici. Ha invece storto il naso Arrigo Motto, presidente dell'Anpi di Monterosso, che si è detto in disaccordo con Veschi affermando che “Moggia ha amministrato ottimamente una comunità difficile e il grande risultato elettorale lo sta a dimostrare. È stato capace di riunire sotto il buongoverno le tante anime politiche che albergano in un paese che fa del turismo e del commercio il fulcro economico consolidato”. Per Motto “Moggia è stato semplicemente il sindaco di tutti ed è orgogliosamente un associato molto praticante dell'Anpi”.