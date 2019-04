Verso il voto, a Vernazza sarà battaglia tra Barli e Villa

Cinque Terre - Val di Vara - Inizia a delinearsi il quadro delle candidature che porterà Vernazza verso le elezioni amministrative del 26 maggio per la scelta del sindaco e dei membri del consiglio comunale che rimarranno in carica sino al 2024.

A soli due giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, infatti, il centrosinistra sembra aver ormai individuato in Federico Barli il candidato a sindaco della lista civica di riferimento, chiamata “Vernazza Corniglia”.

Dall'altro lato della barricata la lista civica più vicina al centrodestra punta tutto sul nome di Franco Villa, ex agente della Polizia municipale.



La lista civica "Vernazza Corniglia" punta a raccogliere il testimone dell'amministrazione guidata da Vincenzo Resasco, che nel frattempo ha confermato la volontà di lasciare la politica attiva, con dieci candidature che sono frutto di una alleanza giallo-rossa, ovvero tra ambienti vicini alla sinistra e altri vicini al Movimento cinque stelle, tanto che ne dovrebbero far parte anche alcuni esponenti dell'attuale opposizione.