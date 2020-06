Vernazza, divieto di balneazione. L'opposizione: "Regole Arpal e Asl non rispettate"

Cinque Terre - Val di Vara - "Il divieto di balneazione in località Tagliata a Vernazza non rispetta assolutamente le regole emanate da Arpal ed Asl". Lo scrivono in una nota i consiglieri di opposizione del Comune rivierasco Federico Barli, Ruggero Moggia e Mario Ermirio di Corniglia e Vernazza uniti che hanno presentato un'interpellanza.

Nella nota i consiglieri proseguono: "L’ordinanza va appesa in modo visibile all’accesso alla spiaggia e lo stesso vale per la cartellonistica. L'accesso va interdetto, qui invece si sta nascondendo il problema. È obbligo del sindaco adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica. Gli avvisi di interdizione alla balneazione devono essere anche multilingue. Qui non si rispetta niente. La spiaggia dovrebbe avere anche uno spazio riservato ai bambini residenti. Non esiste alcuna misura di distanziamento sociale neanche all’imbarco traghetti. Inoltre quando la balneazione è in località spiaggia Tagliata andrebbe interdetta anche nel porticciolo".



